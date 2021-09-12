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    投入高市三民區議員初選 王浩宇：接受黨內所有批評

    前桃園市議員王浩宇宣布將參選高市議員，他昨深夜發文指出，這2天壓力很大。（記者王榮祥翻攝）

    前桃園市議員王浩宇宣布將參選高市議員，他昨深夜發文指出，這2天壓力很大。（記者王榮祥翻攝）

    2021/09/12 10:09

    〔記者王榮祥／高雄報導〕宣布將投入高雄市三民區議員民進黨內初選的前桃園市議員王浩宇，昨深夜透過臉書抒發情緒，坦言這2天其實壓力很大，而最大的壓力，不是國民黨、民眾黨、時代力量的群體攻擊，或網路酸民的閒言閒語，而是來自黨內。王浩宇指出，參選三民區議員，確實會讓部分同黨同區的前輩受到威脅，他們的壓力很大，相信市長、主委也會承受很大的壓力，多一個人參選，勢必打破派系的平衡。

    但他已經用民調評估過所有可能，在所有高雄選區中，三民區是最有空間、他最有機會、且對黨內夥伴影響最小的選區；重點是，民進黨與盟友要在議會實質過半，這裡是非常關鍵的選區，他必須要拿下那個席次才有可能，不然很可能又是國民黨當議長。

    王浩宇提到，這2天黨內夥伴對他私下批評很多，各派系因為他、產生一些紛爭與討論，最難聽已經罵到垃圾2個字，很多黨內朋友義憤填膺的截圖要他反擊，但他選擇接受所有的批評。

    王浩宇認為，四大公投態勢嚴峻，國民黨、民眾黨威脅進逼，2022民進黨沒有分裂、沒有互相攻擊的本錢，我們一點本錢都沒有。

    他強調，初選就是公平競爭，勝者要有協助落敗者的風度，這是他人生中的第一個初選、第一次面臨黨內競爭，從來沒有想過這會在高雄，而他會最有風度的努力到最後一刻，不論結果是什麼。

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