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    「璨樹」颱風襲台 考選部宣布司法官及律師考試延至10/24舉行

    因應「璨樹」颱風襲台，考選部宣布9月12日司法官及律師考試延期。（資料照）

    因應「璨樹」颱風襲台，考選部宣布9月12日司法官及律師考試延期。（資料照）

    2021/09/11 16:21

    〔記者楊綿傑／台北報導〕隨颱風璨樹逐漸接近台灣，考選部稍早宣布，9月12日舉行之司法官及律師相關考試，第一試及第二試依續延至10月至11月舉行，提醒考生注意相關訊息，若無法應考，也可依規定辦理退費。

    考選部表示，「110 年公務人員司法官特考（第一試）、110年專技人員律師考試（第一試）」原定於9月12日在台北、台中及高雄3個考區舉行，共設置10個試區學校。

    不過考選部提到，依據中央氣象局最新颱風預報資料顯示，中度颱風「璨樹」中心將靠近東部海岸並北上，暴風圈逐漸進入陸地，7級暴風半徑達200公里，12日全台均將籠罩在暴風雨範圍，其中颱風7級暴風圈通過的機率值，雙北超過80%，台中及高雄超過70%。

    且最先受影響的台東縣已宣布11日下午起停班停課，另新北市部分學校及其他縣市部分區域也陸續停班停課，部分交通運輸如飛機、船班或鐵、公路亦陸續將取消或調整。

    因此經由此2項考試典試委員長會同考選部，考量相關考試僅設置3個考區，應考人多有跨縣市移動，如自東部或離島移動應考情形，加上颱風影響全台及動態變化難以完全預測等因素，為維護應考人及試務工作人員安全，依照國家考試偶發事件處理辦法規定，決定考試延期舉行。

    考選部進一步表示，在考量防疫、開學期間等因素，本2項考試第一試由原9月12日（星期日）延期至10月24日（星期日）舉行；第二試則配合由原11月13日（星期六）至14日（星期日）延期至12月25日（星期六）至26日（星期日）舉行。

    至於若是如因考試日期調整致無法參加考試者，考選部說，可依各項考試規費退費作業要點，向考選部申請退費。

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