陸劍二飛彈等5項量產入列軍事特別預算 2400億規模下週提報政院

中科院研製「陸軍新型野戰防空系統」，將會移列軍事特別預算草案之內，系統是由陸射劍二飛彈系統（左），以及雷達（中）及快砲系統（右）等組成。（資料照）

2021/09/11 09:46

〔記者羅添斌／台北報導〕為強化源頭打擊能力丶提升造艦效能等考量，蔡政府已規劃出規模上限達到2400億元的軍事特別條例草案，將在下週提報行政院，行政院院會通過將送請立法院優先審議，並據此提出軍事特別預算草案送政院丶立院審議。軍方人士指出，2400億預算將以5年為期，生產具源頭打擊能力的國造長程精準飛彈丶性能提升與增程型的各型防空飛彈，以及後續10艘量產型高效能艦艇等等。

在具體的武器系統裝備部分，據指出，包括以陸射型劍二飛彈為主體的「陸軍新型野戰防空系統」丶以天弓三型防空飛彈為主的「國軍陸基防空飛彈系統」丶海軍機動飛彈發射車組（含雄二丶雄三飛彈生產及部分翻新）丶海軍後續10艘高效能艦艇（與塔江軍艦同樣規格）量產，以及海劍二防空飛彈系統量產等5項武器系統，都將由原本列為年度公開預算的項目，改移列入這2400億元軍事特別預算草案的項目之內。

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至於具源頭打擊能力的國造長程精準飛彈，除了會有數項飛彈以增程型飛彈進行量產之外，其他項目會包括哪些種類的新型特種飛彈，打擊範圍可到多少距離？軍方人士並未做具體透露，並指這部分要視政院下週討論結果而定。不過，中科院副院長冷金緒曾在今年3月回答立委趙天麟質詢時稱，現階段有1種可量產的陸基彈種，另有3項科研案，但射程等訊息需保密。

在5項將移列入軍事特別預算草案的武器系統當中，就有2項與中科院研製丶生產的天劍二型飛彈系統相關，空射型劍二飛彈配備在IDF戰機多年，目前已有性能提升/增程型空射劍二飛彈完成小批量生產，加上陸射型劍二飛彈及配備在各型艦艇上的海劍二飛彈的量產，代表天劍飛彈系統的發展十分成熟，將成為「一種系統丶三軍通用」的國防科技典範。

國防部已宣佈海劍二飛彈系統量產，也將列為2400億軍事特別預算草案的項目之一。圖為中科院在艦艇發射海劍二飛彈進行作戰測評。（圖：中科院提供）

雄三飛彈機動發射車，可搭配發射雄二丶雄三飛彈使用，增加戰術運用的靈活性。（資料照）

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