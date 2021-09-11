AGM-84H 飛彈列入明年度國防預算 可在共軍防空火力網外執行攻擊

美國售台135枚AGM-84H（SLAM-ER）飛彈，軍方將在明年度起開始執行這項軍購案。圖為南韓軍人正在檢修「增程型距外陸攻飛彈」AGM-84H（SLAM-ER）。（法新社）

2021/09/11 12:17

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部日前已將明年度國防部預算送入立法院，據證實，美國同意售台135枚「增程型距外陸攻飛彈」AGM-84H（SLAM-ER），確定列入明年度國防預算，並在立院三讀通過預算後開始執行，連同其他F16戰機配備的遠距精準武器，將在2027年底以前全數交運台灣。

軍事專家梅復興曾分析指出，AGM-84H SLAM-ER飛彈可由F-16戰機搭載發射，射程達270公里，還可以透過數據鏈精準導控打擊點目標，最重要的是，這是美國首度對台灣釋出可於共軍防空火力網距離外發射的空用遙攻精準導引武器，對我國反制作戰能力有相當助益。

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AGM-84H／SLAM-ER為增程型距外陸攻飛彈，屬於空對地、空對海次音速巡弋飛彈，巡航速度約0.7馬赫，最大射程可達270公里，可以在安全的空域對敵方目標進行攻擊，對於空軍執行遠距打擊任務有莫大幫助。

根據國防部送交立法院的明年度公開預算內容顯示，空軍司令部新列出一項「F-16型機遠距精準武器籌購案」，總金額達到470億8千餘萬元台幣，自2022年至2027年的6年期間執行完畢，但空軍司令部並未列出這些遠距精準武器包括哪些項目。

據證實，有立委對此詢問空軍司令部相關議題時，空軍司令部回覆，這筆籌購案包括AGM-84H SLAM-ER飛彈在內。立委認為，軍購預算相當龐大，又是防衛台灣所必需採購的裝備，未來在進入預算審查階段時，會嚴加審查及監督。

AGM-84H（SLAM-ER）射程達270公里，配備在F-16V戰機上使用，可以在共軍防空火力網外進行攻擊。（圖：取自美國太平洋艦隊臉書）

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