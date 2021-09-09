民進黨2022縣市長提名 正國會主張：連任與否「全部初選」

民進黨全代會工作小組今召開首次會議，就「2022直轄市暨縣市長選舉提名條例」初步討論。（資料照）

2021/09/09 15:57

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨全代會工作小組今召開首次會議，就「2022直轄市暨縣市長選舉提名條例」初步討論。據了解，正國會中常委陳茂松會中主張，全台縣市長提名皆採初選產生，但也有成員認為，還要考量更多因素，若全採民調可能造成黨內分裂，引發此次尋求連任縣市是否採「現任優先」提名討論。

考量疫情狀況，小組決議原訂9月25日的全代會將延期，時間將滾動式檢討。小組並就「2022直轄市暨縣市長提名條例」內容，各自表達意見，但未有結論。目前僅共識，將依循依循2014年、2018年縣市長提名條例方式，分為「執政屆滿縣市」、「尋求連任縣市」、「非執政縣市」三大類型，研議提名機制，待下次開會繼續討論。未來工作小組每週三中常會後召開。

請繼續往下閱讀...

全代會工作小組就「2022直轄市暨縣市長提名條例」初步討論，有成員提出，爭取連任縣市採取先徵召，能夠協調的縣市則協調並徵召；陳茂松則提出，無論是尋求連任，或是執政屆滿縣市等，全台縣市都以初選產生人選。

對於這項主張，有成員認為，還要考量更多因素，若全採民調可能造成黨內分裂。還有成員反問，難道基隆市也要初選？直指將挑戰基隆市長的正國會立委蔡適應，陳茂松也回沒關係，全國都來初選。

陳茂松則質疑，徵召不代表會團結，初選也不代表會分裂，「如果現任者不能被挑戰？兩年前是什麼情形？」暗指副總統賴清德在2019大選黨內總統初選挑戰尋求連任的總統蔡英文。

民進黨將挑戰連任之執政縣市包括嘉義縣、台南市、高雄市。由於台南市民進黨立委陳亭妃被認為有意挑戰現任台南市長黃偉哲，因此，此次尋求連任縣市是否將依循2014、2018選舉「現任優先」提名，受到關注，而此次陳茂松會中提出「全台縣市採初選提名」，更引發聯想。

陳亭妃今則表示，尊重每位工作小組成員所提出的意見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法