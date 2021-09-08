「條子鴿」出來面對！台北市警局公布紀錄「無因攔檢受處分」

吳崢今天貼出警察局提供議員的索取資料，警察局表示，並沒有申誡的紀錄。（資料照、圖取自吳崢臉書，本報合成）

2021/09/08 20:31

〔即時新聞／綜合報導〕退休警察酈俊睿近日以「條子鴿」為筆名發文影射駐日大使謝長廷耍特權，自稱當年攔下行政院長兒子闖紅燈反被記兩次申誡。不過隨後被發現情節兜不攏，遭踢爆疑似造假，台北市議員林亮君特助吳崢今天公開台北市警局回覆，證實當年酈俊睿在台北市任職警員期間未曾因執行交通攔檢勤務被記申誡。

「條子鴿」酈俊睿日前在臉書發文，自稱思念「遠在日本的謝先生」，聲稱當年曾開罰單，卻遇上違規者嗆「你不知道我爸是誰」，事後因「態度不佳」被記申誡兩次，並影射該年輕人就是謝長廷兒子謝維洲（已改名張維洲）。

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謝長廷事後發文呼籲「條子鴿」，只要提出證據，「能證明你因為開謝維洲罰單而有人施壓讓你受申誡的事實」，「那麼我願意代維洲向你下跪道歉」，但若提不出證據，「也應該有道德勇氣向台灣社會道歉，因爲造謠中傷浪費社會資源，造成不良影響」。

吳崢今天貼出警方回覆林亮君的資料，白紙黑字寫明「酈先生民國96年11月至101年10月即103年10月至109年12月服務於本局萬華分局擔任警員期間，無因執行交通攔檢勤務而受申誡二次處分之紀錄」。

文章發佈不久便被大量按讚分享；立委賴品妤也留言「夢裡面什麼都有」；高雄市議員林智鴻表示，「面對抹黑造謠真的不能姑息」。

台北市議員林亮君特助吳崢今天得到台北市警察局回覆，證實酈俊睿並無執行交通攔檢勤務而受申誡之紀錄。（圖取自吳崢臉書）

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