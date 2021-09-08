新北幼兒園基因定序跟長榮機師無關 詹賀舜槓呂家愷：疫情發言務求精準

桃園市政府新聞處長詹賀舜今在臉書發文，指「同為發言系統一份子」，他要求自己在疫情發言務求精準，提供正確資訊，才不會造成民眾恐慌。（桃園市政府提供）

2021/09/08 19:25

〔記者陳璟民／桃園報導〕新北市板橋爆發幼兒園群聚感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）且疫情蔓延，新北市府副發言人呂家愷昨稱不排除與桃園長榮機師突破性感染有關聯性，但病毒基因定序今出爐，確認與長榮機師案無關，對此，桃市府新聞處長詹賀舜今在臉書發文，指「同為發言系統一份子」，他要求自己在疫情發言務求精準，提供正確資訊，才不會造成民眾恐慌。

呂家愷是昨於電子媒體採訪時談及，新北市對一高度懷疑的學生家屬疫調過程，在中央流行疫情指揮中心公布8月13日至9月2日確診者足跡期間，有到過桃市的足跡且其收到疫情細胞簡訊，因此不排除新北幼兒園群聚案跟桃園長榮機師案的關聯性。

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詹賀舜昨就在臉書發文反問呂家愷：「這個案家屬是幾月幾號到桃園、到哪裡、有沒有跟人接觸，以及有症狀的日期？」並指8月27日幼兒園老師就有症狀，應是在此之前就被感染，若學生家屬足跡是在8月27日，又沒跟人接觸，機師同日才入境，這很難建立跟機師的關聯性；詹並呼籲，（新北市府）與其花時間在不排除可能性，不如趕緊查清楚感染源，匡列相關人員，阻斷傳播鏈比較重要。

指揮中心今天稍早公布新北幼兒園案的病毒基因定序，結果跟長榮機師案無關，詹賀舜旋即發文強調，桃園市府防疫團隊與市民站在守護國門的第一線，承擔比其他縣市更大的風險與責任，繃緊神經做好防疫工作，卻經常要分神應付對桃園無端或惡意的指責或抹黑，這種情形十分的不公平，希望各界無助於防疫的政治操作與政治口水就此打住，疫情發生時快速執行防疫工作，才是防堵病毒傳播的正辦。

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新北市幼兒園群聚感染武漢肺炎案，病毒基因定序確認跟桃園長榮機師案無關聯性，桃園市政府新聞處長詹賀舜今據此在臉書發文，反駁新北市政府副發言人呂家愷昨天的「不排除」之說。（圖：擷取桃園市政府新聞處長詹賀舜臉書）

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