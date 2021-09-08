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    江啟臣批促轉會拆銅像與塔利班何異 獨派：蔣介石才像塔利班

    促轉會今日公布中正紀念堂轉型方案，提出改成「反省威權歷史公園」，並移除全國最大的蔣介石銅像。圖為獨派人士前往中正紀念堂潑漆抗議。（資料照）

    促轉會今日公布中正紀念堂轉型方案，提出改成「反省威權歷史公園」，並移除全國最大的蔣介石銅像。圖為獨派人士前往中正紀念堂潑漆抗議。（資料照）

    2021/09/08 19:45

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會今日公布中正紀念堂轉型方案，提出改成「反省威權歷史公園」，計畫移除堂體內全國最大的蔣介石銅像，中國國民黨主席江啟臣卻批評，如果不喜歡就要拆掉，與「塔利班」有何不一樣？對此，獨派團體「台灣國」反批：「江啟臣是精神錯亂嗎？蔣介石才像塔利班！」

    「台灣國」發表聲明指出，促轉條例通過多年，條例規定必須移除威權象徵，而「中正廟」內的蔣介石銅像正是最具代表性的一尊，「台灣國」團隊自2015年至今已六度進入「中正廟」，以行動要求拆除銅像而不可得，好不容易促轉會遵守法律規定，擬提出移除蔣銅像計劃，雖然遲緩卻總是正確決定。

    「台灣國」譴責，無奈江啟臣為黨主席選舉的一己之利，竟謬指蔡政府此舉如塔利班，著實令人啼笑皆非，同時感覺不齒。眾所周知，「殺人魔王」蔣介石被列名在種族滅絕百科全書（encyclopedia of genocide）中，包含中國及台灣國內上千萬人命成為蔣的槍下亡魂，其兇殘程度比塔利班不知多出多少倍，「江啟臣罔顧歷史史實的謬論，實在令人失望」。台灣國支持促轉會的睿智決定，更要求蔡政府盡快移除全國的蔣介石銅像。

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