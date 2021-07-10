吳敦義新書月底發行 細數從政50年貢獻

前副總統、前國民黨主席吳敦義的新書「堅毅之路－吳敦義」，將於7月30日正式發行。（截圖自吳敦義臉書）

2021/07/10 12:00

〔記者施曉光／台北報導〕前副總統、前國民黨主席吳敦義昨天在臉書上宣布，其新書「堅毅之路－吳敦義」將於7月30日正式發行，該書內容描述吳敦義過去擔任南投縣長、高雄市長、立法委員、行政院長以及副總統時期的施政作為，強調自己為台灣在振興經濟、安定社會以及與中國簽署ECFA等23項協議做出的諸多貢獻。

據了解，這本書原本是吳敦義打算競逐2020年總統大位的宣傳書，但因2019年國民黨總統候選人產生過程中，不如其願，這本書也就拖延至今，原本4月下旬就已完成初稿，並邀請前總統馬英九為其專文推薦，打算5月下旬正式出版，但因疫情因素，才會拖延至今。

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該書標榜吳敦義「從政歲月50年，見證台灣風起雲湧半世紀」，並從吳敦義就讀台大時期主持台大「大學新聞」談起，強調吳敦義把青春的腦力獻給了問政、思辨、撰文，把壯年的衝勁獻給了故鄉和他鄉，把熟年的智慧和幹才獻給了國家。

吳敦義在書商的宣傳影片中表示，「大學新聞」是一個有影響力的校刊，當時他寫的「台大人的十字架」一文，被已故前總統蔣經國看到，還在成功嶺大專集訓班談話中提及。

吳敦義還說，自己很早就出道，民國61年被蔣經國約見，在那次會面中，蔣經國告訴要他參選台北市議員，當時自己沒錢、人也不熟，但蔣經國告訴他，只要有志，大家都會幫助，所以民國62年他競選第2屆台北市議員，報社老板提供資金幫助當時還是記者的他參選，他並強調自己依照老板的話，絕對不會貪贓枉法，而且這份恩情一生不忘。

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