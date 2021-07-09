綠營分析：國民黨恐淪「小白」 羅智強儼成柯文哲最大側翼

台北市長柯文哲近日因防疫作為陷入一連串爭議，綠營人士分析，國民黨北市議員不但沒有加強監督柯文哲，羅智強還在臉書上寫下「譴責民進黨、力挺柯文哲」，儼然成為柯文哲最大「側翼」，國民黨可能要先擔心自己成為「小白」。（記者王藝菘攝）

2021/07/09 17:46

〔記者簡惠茹／台北報導〕台北市長柯文哲近日因防疫作為陷入一連串爭議，綠營人士分析，國民黨民代不但沒有加強監督柯文哲，反而國民黨聲量最強的台北市議員羅智強還在臉書上寫下「譴責民進黨、力挺柯文哲」，明顯向柯文哲靠攏，儼然成為柯文哲最大「側翼」，國民黨可能要先擔心自己成為「小白」而不自知。

自台北市疫情爆發後，從好心肝事件，加上北農、環南市場疫情，台北市長柯文哲陷入一連串爭議，柯文哲近日則將砲火頻頻對向中央，日前柯文哲接受中廣董事長趙少康直播訪談，指環南市場記者會是在他不知情狀況下「被設局」，又砲轟中央防疫政策，稱要公布總統府疫苗注射名單。

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綠營人士觀察，台北市疫情遲遲無法舒緩，無論是士林長照群聚隱匿、北農爆發大量確診、北藝工地群聚案，箭頭都直指柯文哲的領導出現問題，連帶的也讓近期台北市議員的問政能見度增加不少，無論是綠營的市議員或者是無黨籍的市議員如苗博雅等，也都因為強力監督柯文哲而獲得不錯的聲量。

綠營人士指出，但是令人側目的是，這段時間國民黨台北市議員卻幾乎消失無聲，甚至不但不主力監督柯文哲，反而像是國民黨聲量最強的台北市議員羅智強還在臉書上寫下「譴責民進黨、力挺柯文哲」，明顯向柯文哲靠攏，儼然成為柯文哲最大「側翼」，這樣的現象也反映在政黨支持度上，甚至一度有民調顯示民眾黨的支持度還超越國民黨，令國民黨內對於未來和柯文哲競合路線產生不小憂慮感。

綠營人士分析，如同媒體人黃光芹8日在政論節目中表示，柯文哲打的每個點，都是藍營很喜歡的議題，以前是亡秦必楚，現在是「亡藍必柯」，而新北市長侯友宜是藍營民調最高的，但是整個藍營不跟侯友宜路線，反而全部跟柯文哲路線，柯文哲取代了過去韓國瑜的那種現象，連國民黨前主席朱立倫都開始感到很急，因為沒有聲量，不知道他存在的價值跟意義，跟未來可不可能幫國民黨打贏這一場仗

綠營人士指出，羅智強就是最明顯的風向球，他自從擔任台北市議員開始，監督中央政府多，監督台北市府少，明擺著劍指2024立委選舉，只要柯文哲挺羅，他就有機會逼退現任立委賴士葆，自己披掛上陣取而代之，因此羅智強從頭到尾都沒有打算扮演議員監督市政的角色，反而全力「協助」柯文哲砲打中央，甘於成為柯文哲臉書最大側翼，目的不外乎就是成為「柯友友」，形塑藍白合作，獲得最大利益，這一點也可從那天柯文哲和林昶佐在環南市場起爭議時，羅智強沒有選擇監督環南市場的疫情防疫缺失，卻選擇砲打林昶佐，明顯扮演柯文哲的側翼，表露無遺。

綠營人士表示，羅智強這樣的選擇，國民黨內不少議員其實也有矛盾，尤其很多議員明年要連任，民眾黨勢必會推出自己的議員候選人，和國民黨的議員形成排擠效應，柯文哲和民眾黨會不會成為「小藍」沒人知道，但是相較於國民黨沒有「大腕級」的政治領袖，國民黨可能要先擔心自己成為「小白」而不自知，國民黨市議員明年如何和民眾黨的議員候選人做出市場區隔，已經成為國民黨台北市議員當下最另類的「疫情」了。

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