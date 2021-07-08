防疫新工具！ 內政部首發布電信人流 北市白天比晚上多71.8萬人

內政部調查結果發現，日間與夜間人口的差距，以台北市白天較夜間多71.8萬人居冠。示意圖。（資料照）

2021/07/08 12:24

〔記者簡惠茹／台北報導〕內政部首次與電信業者合作，透過基地台訊號進行人口統計，調查結果發現，日間與夜間人口的差距，以台北市白天較夜間多71.8萬人居冠，平日夜間停留人數則以新北市440.5萬人最多；雙北平日早晨時段台北車站、捷運站點等大眾運輸或交通樞紐，為人口流量高峰，相關資料可作為防疫部署參考。

內政部今天首次發布電信信令人口統計，內政部表示，有別以往的戶籍統計，這是首度和電信業者合作進行新型態人口統計，配合最新一期的人口普查期程，蒐集2020年11月全國電信信令數據，進行各縣市及鄉鎮市區「日間活動人口」、「夜間停留人口」及「特定區域旅次」等新型態人口統計。

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台北日間較夜間多71.8萬人，差距最大，內政部統計發現，台北市平日的日間活動人口數為350.8萬人，較夜間停留人口增加71.8萬人，增加25.7%，其中屬商業、行政及文教匯集區的中山區、中正區、大安區，日間流入人口最多；而偏重居住、生活功能的文山區，日間活動人口則較夜間停留人口少，鄰近的新北市板橋區、三重區、永和區亦同，充分反應就業就學與居住間人口移動情形。

新北夜間440萬人則是全台最多，根據內政部統計，平日夜間停留人數，以新北市440.5萬人、台中市308.4萬人及台北市279萬人分居前3位，若與戶籍人數比較，6直轄市部分，新北市較戶籍數多37.4萬人、台中市多26.5萬人、桃園市多26萬人、台北市多18.5萬人，屬人口淨流入，而高雄市較戶籍數少19萬人、臺南市較戶籍數少3.9萬人，屬戶籍人口外流區。

宜花東假日較平日人多，根據統計，在宜蘭縣、花蓮縣及台東縣，假日夜間停留人數分別為46.8萬人、33.2萬人及19.8萬人，分別較平日增加2.7萬人、1.2萬人及0.6萬人，顯示越靠近北部，其平、假日夜間停留人數差異越明顯，應與返鄉或休憩者的交通距離有關。

內政部統計指出，工商、交通樞紐人流變化明顯，觀察雙北特定區域旅次，發現平日早晨時段台北車站、捷運站點等大眾運輸或交通樞紐，為人口流量高峰，中午時段則以博愛特區等工商業區的交通站點為中心，向外擴張，晚上時段流入西門町、永康、東區商圈，或逐漸回到三重、萬華地區等居住地休息，可作為交通疏導、警消資源配置、商業規劃選址及防疫部署等參考。

內政部強調，運用電信信令人口統計資料，掌握動態人流，可輔助現行戶籍登記資料，透過實際人口流動分布，有效進行資源配置，若進一步結合現有社會經濟資料服務平台，提供的商業登記、交通站點、實價登錄等資訊，可多元應用於商業選址或人力配置等。

內政部表示，目前「縣市」及「鄉鎮市區」層級的「電信信令人口統計資料」已放置於內政部社會經濟資料服務平台，提供民眾免費下載；短期內將有更細緻的「村里」及「最小統計區」單元，以付費方式提供應用。

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