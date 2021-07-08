為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    柯文哲質疑為何不用中國代理疫苗 民進黨團：政府在乎全民健康

    台北市長柯文哲昨受廣播節目專訪提到，「為何疫苗不能用中國代理的？」民進黨團今痛批，政府要求疫苗要是德國原廠，堅持維護全民健康。（擷取自網路）

    台北市長柯文哲昨受廣播節目專訪提到，「為何疫苗不能用中國代理的？」民進黨團今痛批，政府要求疫苗要是德國原廠，堅持維護全民健康。（擷取自網路）

    2021/07/08 11:43

    〔記者彭琬馨／台北報導〕台北市長柯文哲昨受中廣前董事長趙少康專訪時說，台灣很多商品都是中國製，「為何疫苗不能用中國代理的？」立法院民進黨團今召開記者會，幹事長劉世芳痛批，衛福部長陳時中在乎的是疫苗品質與全民健康、疫苗要是德國原廠，「Made in China」疫苗是科興與國藥，全世界只有非常少數的人對打中國疫苗有興趣；立委鄭運鵬表示，沒有人排斥上海復星角色，但中國與上海復星卻持續阻撓，反問柯文哲「是不是沒搞清楚狀況」。

    對於台灣採購BNT疫苗受阻一事，柯文哲昨表示，很多台灣的產品都是中國製造，為什麼疫苗就特別不可以？意識形態太過頭牽涉到百姓生命實在太過分。

    對此，民進黨團今召開記者會，幹事長劉世芳、書記長羅致政、副幹事長黃世杰與立委鄭運鵬共同舉辦。

    鄭運鵬說，過去陳時中在記者會上講得很清楚，1月時簽約的合約都已經送到德國原廠，但只因為我國改成台灣，就遭德國原廠已讀不回，這中間有無上海復星的干擾，不是政府考慮的重點，中國與上海復星不斷在後面阻撓台灣購買BNT疫苗，讓台灣無計可施，才是整件事的真相，他不知道柯文哲是搞不清楚狀況，還是對上海復星這個中國代理商有特別優惠，讓柯文哲對此事一直存有自己的想像。

    鄭運鵬說，柯文哲的訊息不知道哪裡來，卻把這些假訊息當成新聞在處理，製造民眾對政府的不信任，呼籲柯文哲若不希望市府被假訊息惡意扭曲，也不要帶頭釋放假訊息。

    書記長羅致政說，若上海復星真的有大中華代理權，那BNT一開始就不可能直接跟台灣政府接觸，甚至走到簽訂合約的階段，若只是單純的商業談判根本不是問題，就是因為中間殺出政治因素干預；羅致政說，台灣採購他牌疫苗都沒有這樣的問題，顯示背後就是受到政治因素的干預，柯文哲不要故意遮掩這樣事實的存在。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    柯文哲威嚇亮總統府接種名單 鄭運鵬嗆：好心肝名單一起拿出來
    2021/07/08 11:41

    柯文哲威嚇亮總統府接種名單 鄭運鵬嗆：好心肝名單一起拿出來
    柯文哲嗆公布總統府打疫苗名單 藍委讚聲「立即公布」
    2021/07/08 11:19

    柯文哲嗆公布總統府打疫苗名單 藍委讚聲「立即公布」

    新北信義計畫區 外商、高資產族青睞
    被狂轟「檳榔、叉燒包、西瓜」 柯文哲 ：我怎麼會是紅的
    2021/07/07 22:43

    被狂轟「檳榔、叉燒包、西瓜」 柯文哲 ：我怎麼會是紅的
    台灣未向上海復星採購疫苗 柯文哲轟：太過分、我不接受
    2021/07/07 21:28

    台灣未向上海復星採購疫苗 柯文哲轟：太過分、我不接受
    評價陳時中 柯文哲：他的EQ是罕見的高
    2021/07/07 21:26

    評價陳時中 柯文哲：他的EQ是罕見的高
    政治今日熱門
    遭譏「AZ特戰隊」 賴士葆喊冤：聽醫師的話打 何過之有
    2021/07/07 15:29

    遭譏「AZ特戰隊」 賴士葆喊冤：聽醫師的話打 何過之有

    藍營推通訊投票 鄭運鵬分析弊處：中國一定會介入
    2021/07/07 13:34

    藍營推通訊投票 鄭運鵬分析弊處：中國一定會介入

    疫情衝擊民生 國民黨：油電凍漲是基本
    2021/07/07 12:14

    疫情衝擊民生 國民黨：油電凍漲是基本

    KMT不在籍投票遭民進黨擋下 林昶佐聲援：反對9天倉促立法
    2021/07/07 12:28

    KMT不在籍投票遭民進黨擋下 林昶佐聲援：反對9天倉促立法

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播