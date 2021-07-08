柯文哲質疑為何不用中國代理疫苗 民進黨團：政府在乎全民健康

台北市長柯文哲昨受廣播節目專訪提到，「為何疫苗不能用中國代理的？」民進黨團今痛批，政府要求疫苗要是德國原廠，堅持維護全民健康。（擷取自網路）

2021/07/08 11:43

〔記者彭琬馨／台北報導〕台北市長柯文哲昨受中廣前董事長趙少康專訪時說，台灣很多商品都是中國製，「為何疫苗不能用中國代理的？」立法院民進黨團今召開記者會，幹事長劉世芳痛批，衛福部長陳時中在乎的是疫苗品質與全民健康、疫苗要是德國原廠，「Made in China」疫苗是科興與國藥，全世界只有非常少數的人對打中國疫苗有興趣；立委鄭運鵬表示，沒有人排斥上海復星角色，但中國與上海復星卻持續阻撓，反問柯文哲「是不是沒搞清楚狀況」。

對於台灣採購BNT疫苗受阻一事，柯文哲昨表示，很多台灣的產品都是中國製造，為什麼疫苗就特別不可以？意識形態太過頭牽涉到百姓生命實在太過分。

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對此，民進黨團今召開記者會，幹事長劉世芳、書記長羅致政、副幹事長黃世杰與立委鄭運鵬共同舉辦。

鄭運鵬說，過去陳時中在記者會上講得很清楚，1月時簽約的合約都已經送到德國原廠，但只因為我國改成台灣，就遭德國原廠已讀不回，這中間有無上海復星的干擾，不是政府考慮的重點，中國與上海復星不斷在後面阻撓台灣購買BNT疫苗，讓台灣無計可施，才是整件事的真相，他不知道柯文哲是搞不清楚狀況，還是對上海復星這個中國代理商有特別優惠，讓柯文哲對此事一直存有自己的想像。

鄭運鵬說，柯文哲的訊息不知道哪裡來，卻把這些假訊息當成新聞在處理，製造民眾對政府的不信任，呼籲柯文哲若不希望市府被假訊息惡意扭曲，也不要帶頭釋放假訊息。

書記長羅致政說，若上海復星真的有大中華代理權，那BNT一開始就不可能直接跟台灣政府接觸，甚至走到簽訂合約的階段，若只是單純的商業談判根本不是問題，就是因為中間殺出政治因素干預；羅致政說，台灣採購他牌疫苗都沒有這樣的問題，顯示背後就是受到政治因素的干預，柯文哲不要故意遮掩這樣事實的存在。

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