柯文哲威嚇亮總統府接種名單 鄭運鵬嗆：好心肝名單一起拿出來

台北市長柯文哲接受中廣董事長趙少康直播專訪，發言引起討論。（翻攝趙少康臉書）

2021/07/08 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕台北市出現「特權疫苗」風波，但台北市長柯文哲以受害者身份自持，昨則嗆聲「總統府有幾支（疫苗），到時候我就做個表公布」，引起討論；對此，立委鄭運鵬不滿直批「首都市長可以有點榮譽感、自識感嗎」，更針對柯文哲直撥發言提出質疑，嗆北市府不要再拿檢調當藉口，要拿就一併把好心肝名單拿出來。

針對柯文哲在中廣董事長趙少康直播專訪直播所言「國民黨的餐桌禮儀比較好，至少還裝一下」，鄭運鵬稍早前透過粉專回擊，表示違法事件原來北市府可以講成餐桌禮儀，難道好心肝診所與振興醫院餐桌禮儀比禾馨診所好，「所以柯文哲市長就掩護好心肝和振興？罰款也比較少？」

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針對名單部分，鄭運鵬則霸氣回嗆拿總統府接種名單當威脅工具簡直是笑話，「如果北市府可以公佈沒有違規的總統府施打名單，歡迎拿出來大家評評理」，相反的，也希望北市府不要再拿檢調當藉口，好心肝名單北市府一定還有副本檔案，就一併拿出來。

鄭運鵬感嘆，各地方政府都有專案配合指揮中心的疫苗配額，大家各司其職，只有北市府在計較，若柯文哲心態能健康一點，「把總統府和部分中央機關的專案當作是中央幫忙以專案形式照顧台北市民，當作首都的責任，根本不為過」。

然而，柯文哲天天每天東拉西扯喊口號，「腦袋只有自我意識、只有別人對不起他」，讓鄭運鵬直批，「全世界最沒有自覺的首都市長，應該就是台北市榮登第一，不用重考」。

除此之外，他也表示自己不能理解柯文哲「拿人命來當政治工具」的行徑，「去年北市府建管處同仁涉及弊案自殺身亡，柯市長還揚言多死幾個政風才會好，這個弊案誰負政治責任？」，指揮中心指揮官陳時中天天說自己負全責，而柯文哲天天說自己是受害者，鄭運鵬狠酸，指揮官讓有如此心態的柯文哲當，「會差不多？」

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