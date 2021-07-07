評價陳時中 柯文哲：他的EQ是罕見的高

台北市長柯文哲（左）今晚接受媒體人趙少康（右）專訪，評價中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的表現時，稱「他的EQ是我看過罕見的高」。（翻攝趙少康臉書）

2021/07/07 21:26

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲今晚評價中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的表現時，稱「他的EQ是我看過罕見的高」，講話四平八穩、都不會動怒，但話鋒一轉又稱防疫有成「不是他多厲害」，就只要靠「後面那排」專家就不會差到哪去，並質疑指揮官讓衛福部長從頭做到尾「指揮體系很奇怪」，認為可讓前副總統陳建仁或副總統賴清德接手。

柯文哲今晚接受媒體人趙少康專訪，談到陳時中的防疫表現時，先讚許他EQ高、每天報明牌（確診數）很有耐心，「叫我每天報明牌我受不了」，且跟他開過會，直言「他的EQ是我看過罕見的高」，講話四平八穩、都不會動怒。

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但柯文哲話鋒一轉再稱，陳時中在防疫表現上「不是他多厲害」，就只要靠「後面那排」專家，政治服從專業就不會差到哪去；柯文哲稱，台灣人不可能比新加坡人笨或懶，但新加坡卻看起來比台灣好，是因為「沒有奇怪的政治扭曲」，直批台灣這場防疫太多政治扭曲。

趙少康則言詞激烈猛轟，稱台灣過去防疫有成不是陳時中的功勞，而是老百姓遵守防疫，如今疫情如此應該撤換，但執政當局卻無人能取代，柯文哲則接口，「有啦，把陳建仁、賴清德換上。」

趙少康在狂批陳時中，形容若在中國古代，將軍奉命守城守了一年多，就志得意滿自認是天下第一名將，但卻失手造成軍民傷亡，「早該推出去斬首了還能守嗎！」轟陳時中「敗軍之將不可言勇」，沒守好國境就不稱職。

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