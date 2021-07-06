雙北都說疫苗不夠是主因？黃偉哲回應了

台南市長黃偉哲表示，縣市首長在防疫上都有壓力，但不能因為壓力就向特權低頭。（記者洪瑞琴攝）

2021/07/06 19:34

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南哲北哲互槓！對於台北市長柯文哲回駁疫苗不夠是主因，台南市長黃偉哲今（6）日表示，縣市首長在防疫上都有壓力，但不能因為壓力就向特權低頭，如同台北市過去為了操作施打率，允許好心肝、振興醫院特權施打疫苗，甚至強塞疫苗給合約診所，諸如此類的行為才叫特權。

黃偉哲表示，疫苗第七類施打對象，不會成為關說的對象，也不會是柯文哲市長口中的特權對象，因為他們是由中央造冊列管通知，他們是讓國家能夠正常運轉的大小齒輪，因此第七類也稱作「國家關鍵基礎建設及高風險接種人員等專案對象。」

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黃偉哲表示，軍警憲兵不是特權，國安人員不是特權，幼托人員，國小、國中、高中老師不是特權，倉儲運輸業的司機大哥大姐也都不是特權。他們守護國家，教育我們的子女，維持社會正常的運作，如此重大的責任，哪裡來的特權？

黃偉哲說，作為台南市長，儘管我們疫苗非常吃緊，但我仍贊同讓台北市的第七類對象優先施打，因為只有台北先好起來，台灣才能整個好起來，希望柯文哲市長認真做好防疫工作，讓台灣早日解封。

據了解，針對台北市長柯文哲先批第七類列優先施打是「國家製造特權疫苗」，黃偉哲昨日受訪回嗆柯市長疫調做不好，「全國民眾忍很久」，引起發燒話題。

新北市長侯友宜今天認為，所有的疫苗都是按照中央的分配來辦理，「最重要的是因為疫苗不夠」，才會讓民眾有相對剝奪感，呼籲中央趕快採購疫苗，加快接種速度。

柯文哲則再回應表示，可以同理黃偉哲的焦慮，每個首長都希望縣、市民趕快接種疫苗，但現況問題是疫苗不足，且疫苗分配也非北市府單獨決定，全由中央分配，疫苗壓力也非一時能解決。

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