為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    雙北都說疫苗不夠是主因？黃偉哲回應了

    台南市長黃偉哲表示，縣市首長在防疫上都有壓力，但不能因為壓力就向特權低頭。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲表示，縣市首長在防疫上都有壓力，但不能因為壓力就向特權低頭。（記者洪瑞琴攝）

    2021/07/06 19:34

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕南哲北哲互槓！對於台北市長柯文哲回駁疫苗不夠是主因，台南市長黃偉哲今（6）日表示，縣市首長在防疫上都有壓力，但不能因為壓力就向特權低頭，如同台北市過去為了操作施打率，允許好心肝、振興醫院特權施打疫苗，甚至強塞疫苗給合約診所，諸如此類的行為才叫特權。

    黃偉哲表示，疫苗第七類施打對象，不會成為關說的對象，也不會是柯文哲市長口中的特權對象，因為他們是由中央造冊列管通知，他們是讓國家能夠正常運轉的大小齒輪，因此第七類也稱作「國家關鍵基礎建設及高風險接種人員等專案對象。」

    黃偉哲表示，軍警憲兵不是特權，國安人員不是特權，幼托人員，國小、國中、高中老師不是特權，倉儲運輸業的司機大哥大姐也都不是特權。他們守護國家，教育我們的子女，維持社會正常的運作，如此重大的責任，哪裡來的特權？

    黃偉哲說，作為台南市長，儘管我們疫苗非常吃緊，但我仍贊同讓台北市的第七類對象優先施打，因為只有台北先好起來，台灣才能整個好起來，希望柯文哲市長認真做好防疫工作，讓台灣早日解封。

    據了解，針對台北市長柯文哲先批第七類列優先施打是「國家製造特權疫苗」，黃偉哲昨日受訪回嗆柯市長疫調做不好，「全國民眾忍很久」，引起發燒話題。

    新北市長侯友宜今天認為，所有的疫苗都是按照中央的分配來辦理，「最重要的是因為疫苗不夠」，才會讓民眾有相對剝奪感，呼籲中央趕快採購疫苗，加快接種速度。

    柯文哲則再回應表示，可以同理黃偉哲的焦慮，每個首長都希望縣、市民趕快接種疫苗，但現況問題是疫苗不足，且疫苗分配也非北市府單獨決定，全由中央分配，疫苗壓力也非一時能解決。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    病毒不等人！ 黃偉哲呼籲：不挑廠牌儘速施打疫苗
    2021/06/20 19:33

    病毒不等人！ 黃偉哲呼籲：不挑廠牌儘速施打疫苗
    台南獲配5.6萬劑疫苗 3天半已接種逾2萬人
    2021/06/15 22:09

    台南獲配5.6萬劑疫苗 3天半已接種逾2萬人

    聯邦銀搶攻宅金融 數位帳戶2%再續
    台南近萬人打過日本AZ疫苗 黃偉哲︰憂假期後產生新傳播鏈
    2021/06/14 15:50

    台南近萬人打過日本AZ疫苗 黃偉哲︰憂假期後產生新傳播鏈
    傳警專生插隊打疫苗 黃偉哲：依中央指示辦理
    2021/06/13 19:27

    傳警專生插隊打疫苗 黃偉哲：依中央指示辦理
    用愛文芒果回報日本 台南推「台灣下單 日本取貨」
    2021/06/05 11:35

    用愛文芒果回報日本 台南推「台灣下單 日本取貨」
    政治今日熱門
    又來統戰！汪洋：團結台胞共同推進和平統一
    2021/07/05 23:59

    又來統戰！汪洋：團結台胞共同推進和平統一

    陳思宇圖卡照片放錯人！ 害國民黨立委「許淑華」慘被出征
    2021/07/05 21:07

    陳思宇圖卡照片放錯人！ 害國民黨立委「許淑華」慘被出征

    柯文哲批政府放任假消息 簡舒培PO證據打臉：被害妄想症發作
    2021/07/05 20:58

    柯文哲批政府放任假消息 簡舒培PO證據打臉：被害妄想症發作

    王浩宇檢舉劉樂妍「投共」 陸委會回應：最高可罰50萬
    2021/07/05 21:03

    王浩宇檢舉劉樂妍「投共」 陸委會回應：最高可罰50萬

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播