批柯文哲公布疫調搖擺不定 林穎孟：市民只能上網更新資訊

林穎孟（見圖）發文貼出時間軸，表示時間攤開來看就很清楚，在可公開情況下卻仍選擇不公開疫調資訊、造成市民不信任和質疑的，以及長期不斷在加重基層負擔並拿基層墊背的，恐怕就是市長柯文哲本人。（資料照，林穎孟提供）

2021/07/06 19:44

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員質疑質疑市政府公布武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫調足跡未落實，市議員林穎孟就發文貼出時間軸，表示時間攤開來看就很清楚，恐怕就是市長柯文哲本人在可公開情況下卻仍選擇不公開疫調資訊、造成市民不信任和質疑，長期不斷加重基層負擔，並拿基層墊背。

「市長終於在六月底公布疫調足跡了，但直到今天市長還是沒有向市民解釋這些資訊。」林穎孟在臉書諷刺說，台北市民「辛苦了」，想要獲知確診者足跡，只能自己定時上網更新，因為「市長不會在記者會上完整說明、不會提供傳播鏈、個案關係圖解說，更沒有多國語言版本」，「市長常講的市民自律，其實是市民的勞心勞力」。

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林穎孟說，台北市從六月中旬起，每日確診數開始下降到50人以下，早在6月14日，她就要求既然確診數已經減少，北市府應恢復公布足跡，並參考桃園提供多國語言版本，便於讓在北市居住或工作的外籍人士瞭解政府控制病毒的情況，並能自我檢查接觸史，有效共同協助政府防疫，「6月22日、25日，我也再以質詢多次要求。但市長當時，只是說再考慮、公布沒意義」。

林穎孟指出，前天柯文哲在臉書發文表示，台北市疫調足跡數量較少的原因：1.中央五月中才放寬權限；2.校正回歸之下足跡已無意義；3.先前北市一星期有上千名確診者公布足跡無意義，藉此表示是其他人害他無法公布疫調，並指控對他的質疑是在惡意抹煞基層。

林穎孟並貼出時間軸，諷刺柯文哲「市長怎麼又調皮了呢，可以不要又甩鍋給基層嗎？從時間來看，可以發現疫調公共足跡不公布，還是市長的責任」。

林穎孟直言，時間攤開來看就很清楚，第一時間抹煞衛生局基層努力、在可公開情況下卻仍選擇不公開疫調資訊、造成市民不信任和質疑的，是誰呢？從好心肝、疫調、群聚感染處置方式，可發現長期不斷在加重基層負擔並拿基層墊背的，恐怕是市長本人。

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