7/12微解封？蘇揆視察司機打疫苗：再忍耐一段時間

行政院長蘇貞昌到台北市內湖高工視察計程車司機疫苗施打及相關作業情形。（圖取自行政院提供的畫面）

2021/07/06 11:49

〔記者李欣芳／台北報導〕中央陸續開放計程車司機可施打疫苗，行政院長蘇貞昌今天上午到台北市內湖高工視察計程車司機疫苗施打情形。他說，謝謝政府的安排，計程車司機也踴躍接種。至於全國三級警戒到7月12日，在7月12日是否微解封，對特定行業進行鬆綁？蘇揆說，希望大家再繼續做好中央流行疫情指揮中心所做的防疫指引，讓我們大家再忍耐一段時間，早日能夠讓大家都恢復正常生活。

蘇貞昌受訪表示，國外因為變種病毒疫情嚴峻，國內也受到衝擊，但經過大家一起努力，現在情勢有比較穩定，往好的方面發展。我們也特別關心在疫情期間受到衝擊的企業、個人以及社會很多行業，就像我們的計程車司機要接送這麼多來來往往的客人、運送物資，非常辛苦，所以他也特別拜託中央疫情指揮中心指揮官陳時中，在疫苗配送的時候，希望能夠給這些勞苦功高的行業，像我們計程車司機先生女士能夠趕快給他們打疫苗，能夠安全。

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蘇貞昌說，他很謝謝地方市政府安排，計程車司機也踴躍接種。他也看到公車司機也都非常辛苦，他們接觸的人更多，認為應該早一天給他們打疫苗，陳時中也都會有安排。同樣的情形，我們也希望大家再繼續做好中央流行疫情指揮中心所做的防疫指引，讓我們大家再忍耐一段時間，早日能夠讓大家都恢復正常生活。

蘇貞昌上午在陳時中等人陪同下，抵達內湖高工視察，對於中央逐步擴大疫苗施打對象，蘇揆說，希望全國的民眾，「輪到你趕快打，能夠打就趕快打」，這樣我們的覆蓋率現在已經超過10%，我們希望趕快、覆蓋率愈來愈大，就能得到集體的保護，希望大家多加油，大家出來打疫苗。

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