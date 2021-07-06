反駁柯文哲質疑特權疫苗 蘇貞昌：完全視防疫需要

行政院長蘇貞昌回應台北市長柯文哲批評，蘇揆強調沒有特權疫苗，完全視防疫需要。（圖為行政院提供）

2021/07/06 10:57

〔記者李欣芳／台北報導〕中央從7月起擴大疫苗施打，台北市長柯文哲日前批評，對國家安全、社會運作的重要性先打，列入「第七類人員」，這就是「國家自己在製造特權疫苗」，行政院長蘇貞昌今天上午表示，有些行業、有些人員，確實有必要趕快施打，所以才會列出有些類別，這中間都沒有所謂的特權，完完全全是因防疫的需要，就像今天來看計程車司機施打疫苗，計程車司機打疫苗是因為有需要，不是因為特權。

疫苗施打陸續開放計程車司機可施打，行政院長蘇貞昌今天上午到台北市內湖高工視察計程車司機疫苗施打情形。

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媒體詢問，柯文哲批評，對國家安全、社會運作的重要性先打，是「國家自己在製造特權疫苗」；台南市長黃偉哲也表示，台北獲配的疫苗是台南的2倍多，許多台北的行業人員都可先打疫苗，這些疫苗都是國家特別撥出額度給雙北的，如果這不叫特權，什麼叫特權？蘇貞昌則說，疫苗的施打完全就是看哪個地方有需要，哪些人有需要，過去一段時間雙北有些地方確實有很多需要施打，所以中央配送疫苗時，也都給雙北加碼配送。

蘇貞昌說，對於有些行業、有些人員，確實有必要趕快施打，所以才會列出有些類別，這中央都沒有所謂的特權，完完全全都是因防疫的需要，就像今天來看計程車司機施打疫苗，計程車司機是因為辛苦、有需要，不是因為特權。

對於又將有疫苗來台，蘇貞昌說，全球在爭取疫苗，美國日本給我們及時雨，非常感謝，經過我們的努力，不但有好息會接連而來，我們自己買的疫苗也會陸續進來，相信很快會聽到好消息。

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