柯文哲拍片挺中天遭館長砲轟 四叉貓分析拍攝日期網友全跪了

台北市長柯文哲（圖左）親自錄了13秒影片力挺轉戰YouTube的中天新聞台，影片傳開後引發熱議；「館長」（圖右）則在直播時爆粗口砲轟柯文哲，批柯可憐、沒人緣，強調「不應該也絕對不要去講中天任何的好話」。（翻攝自臉書）

2021/07/05 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕近日有網友發現，台北市長柯文哲親自錄了13秒影片力挺轉戰YouTube的中天新聞台，影片傳開後引發熱議，曾發起「反紅媒大遊行」的「館長」陳之漢則在直播時爆粗口砲轟柯文哲，批柯可憐、沒人緣，強調「不應該也絕對不要去講中天任何的好話」。對此，網紅「四叉貓」劉宇發揮「柯南精神」，依線索推估柯文哲拍攝影片的可能日期為6月19日、22日以及23日其中之一。

「有人問我說柯文哲是什麼時候幫中天拍攝影片的。」四叉貓在臉書表示，他雖然不知道確切時間，但能用一些線索去推估，首先是中天播出時間為2021/7/3，影片中柯文哲頭髮蠻整齊的似乎剛剪完不久，所以我把時間範圍縮小到『剪頭髮日～7/3』之間」。

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四叉貓說，接著查看每天的台北市疫情記者會直播，可以發現6月18日的柯文哲還沒剪頭髮，但6月19日柯文哲就剪好頭髮了，「結論是拍攝時間點為『6/19～7/3』之間」。

四叉貓進一步分析，他再用柯文哲每天直播中穿的襯衫以及臉書粉專照片交叉比對，猜測柯文哲比較有可能的拍攝日期是，美國6月19日捐贈250萬劑疫苗的那天、柯文哲6月22日稱「北農組成分子來自全台 別說是群聚感染」以及6月23日「反紅媒遊行兩週年」。

文章一出讓許多網友都跪了，紛紛佩服直呼「根本是鋼鐵柯粉」、「跟台北市的疫調相比後...請問您有空教台北市長如何疫調嗎」、「你沒去刑事局上班，真的是國家的損失」、「真愛民眾黨！」、「時間精算師！！！」、「數位貂蟬發威啦」、「柯學家!」。

中天新聞2020年被NCC裁定不予換照後轉戰YouTube，柯文哲日前親自錄了13秒力挺中天，柯文哲在影片中表示，「中天新聞轉型成為全台最大新聞YouTuber，持續監督政府，反映社會脈動，為民意發聲，頻道可以換，新聞專業與新聞魂不能打折」，影片傳開後引發網友熱議。

而在2019年曾與前立委黃國昌一同發起「反紅媒大遊行」的「館長」也為此在直播時爆粗口罵柯，稱柯可憐、沒人緣，但強調台灣的國格和尊嚴必須要有，認為柯不應該也絕對不要去講中天任何的好話。

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