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    柯P錄影力挺中天 館長爆粗口：絕不該講任何好話

    台北市長柯文哲被發現先前親自錄了13秒影片力挺中天新聞台，影片傳開後引發網友熱議，「館長」陳之漢也為此在直播時爆粗口罵柯，稱柯可憐、沒人緣，但強調台灣的國格和尊嚴必須要有，不應該去講中天任何的好話。（圖擷自YouTube）

    台北市長柯文哲被發現先前親自錄了13秒影片力挺中天新聞台，影片傳開後引發網友熱議，「館長」陳之漢也為此在直播時爆粗口罵柯，稱柯可憐、沒人緣，但強調台灣的國格和尊嚴必須要有，不應該去講中天任何的好話。（圖擷自YouTube）

    2021/07/05 07:14

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲被發現先前親自錄了13秒影片力挺中天新聞台，影片傳開後引發網友熱議，在2019年曾與前立委黃國昌一同發起「反紅媒大遊行」的「館長」陳之漢也為此在直播時爆粗口罵柯，稱柯可憐、沒人緣，但強調台灣的國格和尊嚴必須要有，不應該也絕對不要去講中天任何的好話。

    NCC去年裁定不予中天新聞台換照，中天隨即轉戰YouTube成為網路新聞台，近日網路上則傳出，柯文哲表達支持中天，台北市議員苗博雅為此進行查證，發現在中天7月3日播出的節中，柯確實在一段影片中表示「中天新聞轉型成為全台最大新聞YouTuber，持續監督政府，反映社會脈動，為民意發聲，頻道可以換，新聞專業與新聞魂不能打折」。消息一出引發網友熱議，黃國昌、館長的臉書也被網友灌爆，希望他們對此出聲。

    館長昨晚在直播中為此爆粗口痛斥柯，並稱了解柯可憐，沒人緣，對於柯去挺中天不感到意外。館長還說，台灣沒有半個媒體挺柯，柯天天被媒體攻擊，並稱「他（柯）需要這個力量，要不要講一些狗話去捧一下，要，因為民進黨的媒體把他打得他媽都不認識。」

    不過館長也強調，他身為反紅媒的發起人，不會接受柯這樣的言論，並指中天就是中國的大外宣，台灣人的國格和尊嚴是底限，不管什麼原因，柯文哲都不能去碰中天，「你不應該也絕對不要去講他們任何的好話」。館長也表示，柯喜歡東講一下、西講一下，甚至說出一個月清零，讓人家能夠攻擊的點，K到連支持者都不知道要怎麼幫忙辯解，他要柯去學新北市長侯友宜，沒把握的事情不要多講，才不會被攻擊。

    近日網路上則傳出，柯文哲表達支持中天，台北市議員苗博雅為此進行查證，發現在中天7月3日播出的節中，柯確實在一段影片中表示「中天新聞轉型成為全台最大新聞YouTuber，持續監督政府，反映社會脈動，為民意發聲，頻道可以換，新聞專業與新聞魂不能打折」。（圖擷自苗博雅臉書）

    近日網路上則傳出，柯文哲表達支持中天，台北市議員苗博雅為此進行查證，發現在中天7月3日播出的節中，柯確實在一段影片中表示「中天新聞轉型成為全台最大新聞YouTuber，持續監督政府，反映社會脈動，為民意發聲，頻道可以換，新聞專業與新聞魂不能打折」。（圖擷自苗博雅臉書）

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