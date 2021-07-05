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    首頁　>　政治

    柯P13秒影片挺中天惹議 江啟臣送暖相挺

    國民黨主席江啟臣挺柯文哲。（國民黨提供）

    國民黨主席江啟臣挺柯文哲。（國民黨提供）

    2021/07/05 11:08

    〔記者林良昇／台北報導〕台北市長柯文哲親自錄了13秒影片力挺中天，引發關注，國民黨主席江啟臣今力挺柯文哲，強調對於新聞、媒體、言論自由的支持，不該被追殺。

    江啟臣說，聲援中天的重點是反對新聞自由、媒體自由被民進黨一黨箝制，去年NCC要關中天時，國民黨也公開站出來呼籲支持新聞自由跟媒體自由，反對政府干涉甚至關掉新聞自由，國民黨甚至也召開了國際記者會來聲援台灣的新聞自由跟媒體自由。

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