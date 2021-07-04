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    是真的！柯P親自錄製13秒影片挺中天 柯粉、網友錯愕

    台北市長柯文哲。（資料照）

    台北市長柯文哲。（資料照）

    2021/07/04 22:40

    〔即時新聞／綜合報導〕中天新聞台2020年被NCC裁定不予換照後，轉戰YouTube成為網路新聞台，台北市長柯文哲日前親自錄了13秒力挺中天，影片傳開後，今日引發網友熱議。

    柯文哲日前錄製影片支持中天，柯文哲在影片中表示，「中天新聞轉型成為全台最大新聞YouTuber，持續監督政府，反映社會脈動，為民意發聲，頻道可以換，新聞專業與新聞魂不能打折」。

    相關事件今（4）日開始被網友瘋傳，引發討論，由於一開始只有新聞稿沒有影片，不少網友認為是假訊息；隨後傳出影片，讓不少網友相當錯愕。也有網友想起，柯文哲去年被問到中天撤照議題時曾表示，他雖然反紅媒，但也反綠媒，當時柯文哲並說，「你要扣人家（紅）帽子，一定要有證據」，一番話被外界解讀為聲援中天，不過柯文哲否認指「沒理由去支持特定媒體」。

    對此，台北市議員苗博雅也在臉書分享該段影片，她表示，原先以為影片是假的，結果請團隊做了一番詳細查證，發現影片為真，她並說「這次中天真的沒造假」、「有片有真相，一起來看阿北力挺中天」。

    在臉書、PTT，網友對此紛紛表示「因為中天變成柯黑的不知道要算第幾梯了」、「阿北真的真的真的整組壞掉了」、「他不演了」、「柯韓粉一體」、「柯粉精神會不會混亂啊」；一名粉絲並難過的留言表示：「那天站在總統府前淋雨反紅媒，那天看你跟丁丁開票到凌晨，你勝選替你開心，結果阿北你為中天發聲，真心覺得支持你，是我的錯誤」。

    一名粉絲並難過的留言表示：「那天站在總統府前淋雨反紅媒，那天看你跟丁丁開票到凌晨，你勝選替你開心，結果阿北你為中天發聲，真心覺得支持你，是我的錯誤」。

    一名粉絲並難過的留言表示：「那天站在總統府前淋雨反紅媒，那天看你跟丁丁開票到凌晨，你勝選替你開心，結果阿北你為中天發聲，真心覺得支持你，是我的錯誤」。

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