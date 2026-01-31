冷空氣南下各地易有雨 今越晚越冷低溫下探12度

中央氣象署指出，今天（31日）鋒面通過，中部以北及宜蘭地區降雨區域較廣，有短暫雨，花東地區、恆春半島及南部山區也有局部短暫雨，南部平地亦有零星降雨機會，外出請攜帶雨具備用。（資料照）

中央氣象署指出，今天（31日）鋒面通過，中部以北及宜蘭地區降雨區域較廣，有短暫雨，花東地區、恆春半島及南部山區也有局部短暫雨，南部平地亦有零星降雨機會，外出請攜帶雨具備用；鋒面通過後，東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及宜蘭天氣轉涼。若溫度與水氣條件配合，今晚起至明後天（週日、週一）中部以北及宜蘭、花蓮3000公尺以上高山有零星降雪機率。

今日氣溫方面，白天高溫約17至21度，中部及花蓮高溫約21至23度，南部及台東高溫約23至26度，隨著冷空氣進一步南下，各地越晚越冷，夜晚清晨中部以北及宜蘭低溫普遍約13至15度，南部及花東約16至19度，整體感受較為濕冷，請適時增添衣物以免著涼。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日冷空氣南下，強度與上波東北季風類似，各地氣溫漸降，北台越晚越濕冷、本島平地最低氣溫約降至12度，台北測站接近15度。

氣象署也對15縣市發布陸上強風特報，並指東北風增強，台南以北、基隆北海岸、恆春半島沿海空曠地區及各離島有局部平均風６級以上或陣風８級以上發生的機率，海邊活動請多加留意。

另外今日清晨至上午西半部地區及金門易有低雲或局部霧影響能見度，行車用路請注意安全，交通往返請留意最新航班資訊。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，環境風場轉為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；清晨西半部地區及金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，雲嘉南短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週日華南雲系東移及東北季風或大陸冷氣團影響，中部以北及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；中部以北及東北部地區有短暫雨，東部、東南部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫雨，南部平地亦有零星短暫雨，尤其北台灣降雨較持續，整日為陰雨的天氣。

下週一至二清晨東北季風或大陸冷氣團持續影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；下週二白天起東北季風或大陸冷氣團減弱，氣溫回升；下週一水氣仍多，北部、東北部、東部地區及中部山區有局部短暫雨，中部、東南部地區、恆春半島及南部山區有零星短暫雨，南部平地多雲；下週二水氣減少，東半部地區、基隆北海岸、大台北山區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週三至週五各地大多為多雲到晴，僅台東地區及恆春半島有零星短暫雨。.

下週六至下下週一另一冷空氣南下及影響，各地天氣轉冷；北部及東半部地區轉為有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 14 ~ 20 12 ~ 20 16 ~ 25 15 ~ 24

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

