柯文哲推免費PCR！鄭運鵬列3點預測：會草草了事

台北市長柯文哲今（5日）宣布將開放免費PCR篩檢。對此，民進黨立委鄭運鵬則表示不看好。（資料照）

2021/07/05 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕台北市武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情連環爆，繼北農、環南市場後，又有多個區域多人染疫，台北市長柯文哲今（5日）則宣布將開放「免費PCR篩檢」。對此，民進黨立委鄭運鵬表示「不看好」。

鄭運鵬晚間在臉書表示，目前對於這項政策，還說不上支持與否，「不過目前的資訊來看，顯然之後會設下人數門檻或是草草了事」。

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他舉出了3點，首先，PCR雖然還是有利用加大樣本檢體的方法，可以把後端成本降低一些，但要價還是相對高昂，這樣的免費普篩，會變成企業和團體不做低價快篩的巧門，鼓勵員工通通去台北市「做免費仔」，拿免費的高級PCR陰性證明。

第二，以目前盛行率來看，即使台北市單日確診人數近日都是最多，但陽性率還是相當低，拿PCR大砲打散鳥，日後一定會被批浪費資源，「即使是公益善款也不應該這樣亂花。」

第三，北市府可能是善意想要利用免費PCR來找出隱藏黑數，可是如果採檢量不夠大，也揪不出多少。而且，這些黑數真有症狀，就會出來就醫，沒有症狀，卻要民眾跑去醫院增加染疫風險，讓他直呼，「真的很有獨特智慧！」

最後，鄭運鵬說，「『普篩』這個概念的主力前鋒，雙北聯防的新北市都先撤防了，沒想到台北市還快步上籃，應該又是一顆烏龍球。」

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