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    砲打柯文哲國家特權疫苗說 黃偉哲：全國民眾都在忍

    市長黃偉哲忍不住痛批柯文哲，他說，「台南人的命也是命」，如果第七類不列入施打，那很多學校老師、幼教老師就沒辦法施打了。（圖擷取自南市府直播記者會畫面）

    市長黃偉哲忍不住痛批柯文哲，他說，「台南人的命也是命」，如果第七類不列入施打，那很多學校老師、幼教老師就沒辦法施打了。（圖擷取自南市府直播記者會畫面）

    2021/07/05 16:45

    〔記者蔡文居／台南報導〕台北市長柯文哲針對列入「第七類人員」施打，批評是「國家自己在製造特權疫苗」，他個人不贊成。台南市長黃偉哲今天砲轟柯文哲，指「台南人的命也是命」，因為雙北疫情比較嚴重，中央額外給雙北疫苗，讓你們「打到滿、打到好」，這不叫特權什麼叫特權，你們可以打的，我們不能打，全國民眾都在忍，都在等，不要再講什麼特權了，聽在我們耳裡實在非常刺耳。

    台南市政府今天下午召開線上防記者會，針對媒體提問柯文哲的「特權疫苗」說，黃偉哲忍不住痛批柯文哲，他說，說到特權，我們必須要講，在這一波裡面，有哪些是雙北市所獨有的？譬如說，計程車司機、外送員、國道客運司機或者貨車司機，傳統業者、傳統市場的攤商，還有保姆，這些都是國家特別撥出額度給雙北的。如果這不叫特權，什麼叫特權？

    黃偉哲說，台南市計程車司機、外送員、貨車司機、傳統市場合法攤商，大家都在等，每天都來問我們說，為什麼台北市他們可以打，為什麼我們不能打，為什麼雙北可以打，我們不能打？所以說，我們每天都在應付這種電話還有質疑。「如果雙北這個不叫特權，什麼叫特權？」

    他說，AZ疫苗台南獲配13.2萬劑，台北市獲配29.4萬，是我們的2.25倍。而莫德納，台南市是11.2萬，台北市是21.5萬。台北市的疫苗總共是50.9萬，台南市只有24.5萬劑，他們是我們的2倍還有餘，「那現在是怎麼樣？台南人的命也是命！」

    黃偉哲說，為什麼台北有那麼多疫苗，還說要取消什麼特權？請問這不是特權，什麼是特權？我們當然知道雙北比較嚴重，所以全國民眾大家都在忍，把疫苗優先給你們，你們打到滿打到好，也希望你們早點好起來，你們好大家才能一起好起來，這不是同島一命的概念嗎？

    他批評說，「當我們在作犧牲，把疫苗先給你們的時候，你們就不要再講特權了。因為講特權，聽在我們耳裡實在非常刺耳。」我們都在忍耐，疫苗優先讓你們打，你們就不要再講什麼特權不特權了。

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