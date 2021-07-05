全台因台北一起三級警戒 林靜儀轟柯：繼續怪別人，全班陪你寫作業

林靜儀（見圖）表示，台北從五月到現在某些群聚感染能維持悶燒沒有爆，是全台灣一起三級警戒的關係，她更砲轟台北市長柯文哲「你就繼續怪別人，全班陪你寫作業」。（資料照）

2021/07/05 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕台北市接連爆出武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染事件，北市府處理疫情能力也引發外界質疑。對此，前立委、醫師林靜儀表示，台北從五月到現在某些群聚感染能維持悶燒沒有爆，是全台灣一起三級警戒的關係，她更砲轟台北市長柯文哲「你就繼續怪別人，全班陪你寫作業」。

林靜儀今（5）日在臉書表示，台北市市場專案一篩多確診9人、虎林專案篩到2例、中正區社區新增7例，以「有來篩檢的」陽性率不高（沒來篩檢的有多少感染就不得而知，這叫做抽樣誤差），看起來不像「爆發」，所以疫情有「控制住」？

請繼續往下閱讀...

「不要忘了現在是三級警戒，出門在外沒有拿下口罩的機會，加上雙北市民多數非常節制減少出門，群聚機會降到最低。」林靜儀提醒，想看看如果恢復一般生活，這十幾例確診在餐廳、咖啡館、KTV與親友聚會，親友的小孩又去補習班跟同學一起上課數小時，會發生什麼狀況？

林靜儀指出，台北從五月到現在，某些群聚感染能維持悶燒沒有爆，是全台灣一起三級警戒的關係，「要嘛提高確診者居隔陽性的比例，減少確診時有無法匡列之接觸者的機會；要嘛全台灣繼續三級下去」。

林靜儀說，如果縣市可以好好疫調、匡列、隔離，就能阻斷傳播鏈，但只要這點沒落實，就只好大家一起日常經濟活動停滯下去，她也砲轟柯文哲「你就繼續怪別人，全班陪你寫作業」。

林靜儀事後再發文，表示今日新增的病例中，雙北還有65%確診者是確診時依然在社區或家庭中有傳播鏈的，而台北的陽性確診個案非居隔比例一直都在七成「如果嚴謹疫調，匡列隔離，會這麼高嗎？」 她最後強調，還有傳播鏈的幾乎只剩雙北，「有疫調就拿出數字來看看你們匡列到什麼狀態」。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法