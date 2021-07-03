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    批柯文哲把好心肝事件疏失推基層 林穎孟曝完美卸責SOP

    台北市好心肝診所違規施打疫苗引發一連串風波。（資料照）

    台北市好心肝診所違規施打疫苗引發一連串風波。（資料照）

    2021/07/03 22:33

    〔即時新聞／綜合報導〕好心肝診所違規施打武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，不僅台北市衛生局長黃世傑因為此事「被請假」一個月，今（3）日傳出衛生局疾病管制科長余燦華、吳姓股長、蔡姓專員皆調離原職，衛生局則證實是內部調動。對此，北市議員林穎孟點出「柯文哲的好心肝事件完美卸責SOP」，抨擊市長柯文哲把好心肝事件的疏失推給基層。

    林穎孟在臉書分析柯文哲的好心肝事件完美卸責SOP：

    1.黃局長：在議會接受質詢時說真話，指出他因黃珊珊副市長而「被請假」，至今仍無法銷假。

    2.疾管余科長：在議會接受質詢時講真話，點頭表示「市長決定疫調不公布」、說明「市長自行宣布找王必勝醫師救北農，實情是公文根本沒發，還要開會討論」。

    3.股長、專員：被市長甩鍋的第一線基層公務員。

    4.政風處：報告沒有寫到「好心肝和股長」的中間人，整份報告須經市長、副市長蓋章，市長決行。政風處長在議會接受質詢時並表示，若要重啟調查黃珊珊副市長，需要市長裁示。

    5.黃珊珊副市長是否也需要接受政風處調查？市長不說。

    「沒有市長裁示，市長及副市長能接受政風調查嗎？政風敢自己調查嗎？」林穎孟指出，她在議會質詢時，能感受黃局長和余科長是不太會說官話的人，也因此議員能較為了解事情的原貌。而柯文哲過去以敢講真話主打個人特色，但現在北市府裡說真話的人，不是「被請假」、就是「被調職」。

    林穎孟感嘆，柯文哲把好心肝事件的疏失推給基層，「甩鍋余文」等事情尚未釐清，基層就先被調職，「講真話的人被消失，恐怕真相從此跟著被封印，市府高層成功卸責、安全下莊」。

    好心肝診所違規施打疫苗，台北市副市長黃珊珊遭簡舒培爆料事先知情、與好心肝診所董事長許金川熟識，不僅衛生局長黃世傑因為此事「被請假」一個月，今日傳出衛生局疾病管制科長余燦華、吳姓股長、蔡姓專員皆調離原職，衛生局則指出，依據政風報告，因為疫苗案件爭議，進行職務異動。

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