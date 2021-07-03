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    不滿特權疫苗卸責基層 議員批：柯市府上演醜陋官場現形記

    簡舒培痛批，北市府將特權疫苗ㄧ案推卸給基層同仁，「柯文哲市府正在上演最醜陋的官場現形記！」（台北市政府提供）

    簡舒培痛批，北市府將特權疫苗ㄧ案推卸給基層同仁，「柯文哲市府正在上演最醜陋的官場現形記！」（台北市政府提供）

    2021/07/03 19:55

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市好心肝診所特權施打武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，不僅衛生局長黃世傑「被請假」一個月，今傳出衛生局疾病管制科長余燦華、吳姓股長、蔡姓專員皆調離原職，衛生局則證實是內部調動。對此，北市議員簡舒培痛批，北市府將特權疫苗ㄧ案推卸給基層同仁，「柯文哲市府正在上演最醜陋的官場現形記！」

    「柯市府11樓高層計劃性清理好心肝戰場。」簡舒培在臉書表示，北市府6月28日先是「請假」「不願配合」的衛生局長黃世傑，接下來7月2日把科長、股長、專員調職，將好心肝特權疫苗ㄧ案推卸給基層同仁。

    簡舒培批評，狡兔死走狗烹，11樓的北市府高層想往上爬，當然要踏在基層公務人員的屍體上，柯文哲市府正在上演最醜陋的官場現形記！「請問柯文哲，被好心肝董事長許金川感謝的黃33（黃珊珊），為什麼不用被請假，也不用調職？」

    台北市好心肝診所違規施打疫苗，台北市副市長黃珊珊遭簡舒培爆料事先知情、與好心肝診所董事長許金川熟識，不僅衛生局長黃世傑因為此事「被請假」一個月，今日傳出衛生局疾病管制科長余燦華、吳姓股長、蔡姓專員皆調離原職，衛生局稍早證實是內部調動，但不願說明調動原因。

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    簡舒培質疑，「請問柯文哲，被好心肝董事長許金川感謝的黃33（黃珊珊），為什麼不用被請假，也不用調職？」（資料照）

    簡舒培質疑，「請問柯文哲，被好心肝董事長許金川感謝的黃33（黃珊珊），為什麼不用被請假，也不用調職？」（資料照）

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