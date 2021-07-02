為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    環南市場41人確診！柯文哲要民眾別緊張：大規模篩檢必然結果

    台北市長柯文哲要大家面對今天的確診數字不要太緊張，因為是大規模篩檢的必然結果。（圖片擷取自臉書）

    台北市長柯文哲要大家面對今天的確診數字不要太緊張，因為是大規模篩檢的必然結果。（圖片擷取自臉書）

    2021/07/02 22:31

    〔即時新聞／綜合報導〕台北環南市場今（2日）爆出新增41起武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）陽性案例。台北市長柯文哲要大家面對今天的確診數字不要太緊張，因為是大規模篩檢的必然結果。

    柯文哲晚間在臉書發文表示，今天凌晨1點多就接到電話通知，環南市場驗出41位確診者。第一時間市府團隊就下令環南市場休市三天，從此刻開始只出不進，並請警方維持秩序。再來安排確診者到防疫專責旅館隔離，進一步匡列接觸者，今天要完成所有確診者疫調。

    柯文哲指出，當社區裡還有潛藏的感染源，疫情就可能隨時復發。最近北市新增案例高達5成與市場相關，很可能萬華前一波疫情傳到北農第一、第二市場，再傳到環南、或其他傳統市場。因此過去十二天，台北市啟動了批發市場防疫專案。

    市府團隊先在農畜漁花四大批發市場做五千一百多例的大規模快篩，陰性者就先打疫苗。不過因為要經過10至14天才會有保護抗體，在期間仍可能感染，所以7月1日起再做1萬1000多例PCR篩檢，把可能的感染者挑出來，防止再傳染。

    柯文哲表示，先全面打疫苗封住未來的感染風險，再往前清理感染者。否則我們將陷入一篩再篩，耗費大量人力物力，但是確診者也不斷出現的窘境。兩面作戰的結果，永遠無法止血。

    柯文哲要大眾不用對今日確診數太過緊張，因為這是大規模篩檢的必然結果，「我們已經在這區的市場工作者全面施打疫苗，再把社區潛伏的黑數也抓出來，才有解決的一天。」

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    環南市場爆41例確診！呱吉批市府「沒有事先計畫」
    2021/07/02 21:55

    環南市場爆41例確診！呱吉批市府「沒有事先計畫」
    前衛生署長涂醒哲：北市府荒謬防疫令人失望
    2021/07/02 21:54

    前衛生署長涂醒哲：北市府荒謬防疫令人失望

    層峰地表名片【白鹿】獨院電梯墅
    環南市場無症狀黑數多 柯文哲：匡列者不願篩公權力無法強制
    2021/07/02 18:21

    環南市場無症狀黑數多 柯文哲：匡列者不願篩公權力無法強制
    北市群聚連環爆...再增環南市場案 林靜儀：柯文哲不是無能就是邪惡
    2021/07/02 14:20

    北市群聚連環爆...再增環南市場案 林靜儀：柯文哲不是無能就是邪惡
    政治今日熱門
    民眾黨僅6029人繳黨費 四叉貓笑了：明年剩多少人？
    2021/07/01 23:49

    民眾黨僅6029人繳黨費 四叉貓笑了：明年剩多少人？

    新聞360》習近平黨慶嗆台秘辛 藍大老急賀挨轟羞辱台灣人
    2021/07/02 11:00

    新聞360》習近平黨慶嗆台秘辛 藍大老急賀挨轟羞辱台灣人 影片

    漫畫家「含孩子的下體」當賭注！王婉諭：不能開玩笑
    2021/07/02 00:15

    漫畫家「含孩子的下體」當賭注！王婉諭：不能開玩笑

    涉貪判刑！崁頂鄉代會主席請辭 縣府：收判決通知後解職
    2021/07/01 23:42

    涉貪判刑！崁頂鄉代會主席請辭 縣府：收判決通知後解職

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播