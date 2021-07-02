環南市場41人確診！柯文哲要民眾別緊張：大規模篩檢必然結果

台北市長柯文哲要大家面對今天的確診數字不要太緊張，因為是大規模篩檢的必然結果。（圖片擷取自臉書）

2021/07/02 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕台北環南市場今（2日）爆出新增41起武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）陽性案例。台北市長柯文哲要大家面對今天的確診數字不要太緊張，因為是大規模篩檢的必然結果。

柯文哲晚間在臉書發文表示，今天凌晨1點多就接到電話通知，環南市場驗出41位確診者。第一時間市府團隊就下令環南市場休市三天，從此刻開始只出不進，並請警方維持秩序。再來安排確診者到防疫專責旅館隔離，進一步匡列接觸者，今天要完成所有確診者疫調。

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柯文哲指出，當社區裡還有潛藏的感染源，疫情就可能隨時復發。最近北市新增案例高達5成與市場相關，很可能萬華前一波疫情傳到北農第一、第二市場，再傳到環南、或其他傳統市場。因此過去十二天，台北市啟動了批發市場防疫專案。

市府團隊先在農畜漁花四大批發市場做五千一百多例的大規模快篩，陰性者就先打疫苗。不過因為要經過10至14天才會有保護抗體，在期間仍可能感染，所以7月1日起再做1萬1000多例PCR篩檢，把可能的感染者挑出來，防止再傳染。

柯文哲表示，先全面打疫苗封住未來的感染風險，再往前清理感染者。否則我們將陷入一篩再篩，耗費大量人力物力，但是確診者也不斷出現的窘境。兩面作戰的結果，永遠無法止血。

柯文哲要大眾不用對今日確診數太過緊張，因為這是大規模篩檢的必然結果，「我們已經在這區的市場工作者全面施打疫苗，再把社區潛伏的黑數也抓出來，才有解決的一天。」

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