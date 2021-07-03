「疫苗乞丐」稍止 藍營又以「疫苗難民」喻台灣人搶打殘劑

藍營掀起的「疫苗乞丐」風波才降溫，國民黨智庫副董事長連勝文又以「疫苗難民」比喻台灣人搶打疫苗殘劑。（截圖自連勝文臉書）

2021/07/03 10:20

〔記者施曉光／台北報導〕台灣接受美、日等國捐贈疫苗，被國民黨革命實踐研究院長羅智強比喻為「疫苗乞丐」，引發社會高度爭議，風波才剛降溫，國民黨智庫副董事長連勝文昨天在臉書再創新詞「疫苗難民」，把台灣人爭取施打疫苗殘劑，與聯合國糧食援助難民營時，大量難民爭搶糧食的畫面做聯結，他還以「逃亡」形容到國外施打疫苗的人。

連勝文表示，大家可能都曾在新聞中看過，國外因天災或人禍而設置的難民營中，當聯合國裝糧食的卡車開進難民營時，大量難民一擁而上爭搶糧食的畫面，而在2021年的台灣，由於疫苗極度短缺，包含他在內的上千萬台灣人，為了能早日注射疫苗，也淪落到只能蜂擁而上爭取殘劑的慘狀。

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連勝文說，相對於第三世界，台灣屬於富裕國家，政府也有錢，「所以稱我們自己為疫苗乞丐，不如說我們是因人禍而淪為『疫苗難民』，更能真實的反應台灣人所面臨的困境！」

連勝文表示，大批民眾「逃亡」至國外施打疫苗，而留在台灣的人，特別是20歲至60歲的青壯年，就淪落到只能爭取殘劑，作為保命唯一的方法，而最糟的是只要有殘劑可打，台灣人根本沒有選擇疫苗的自由。

連勝文還說，曾有綠營名嘴及媒體鷹犬說他批評AZ疫苗，他只是誠實的說出多數民眾的擔憂，那就是AZ疫苗恐怕會有較多副作用，看到現在許多人注射AZ疫苗後因為不明原因病逝，他想自己應該比這些名嘴與鷹犬更接近民眾的想法。

他表示，如果大家希望自己還有家人及朋友可以健康的活著，就只能靠人民自力救濟，用各種方法持續施壓民進黨，只有當民眾的壓力大到讓它們覺得有可能會失去權與錢時，才會改變。

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