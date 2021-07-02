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    中選會宣布公投延後 總統府：尊重

    中選會宣布公投延後，總統府發言人張惇涵表示尊重。（資料照）

    中選會宣布公投延後，總統府發言人張惇涵表示尊重。（資料照）

    2021/07/02 19:43

    〔記者李欣芳／台北報導〕針對中選會今天下午宣布，原定8月28日舉行的藻礁公投等4項公民投票，因受疫情影響，改定於12月18日投票，對此，總統府表示尊重中選會作為獨立機關，獨立行使職權所做出之決議。

    媒體詢問中選會委員會決議，原定8月28日舉行的公投因疫情延期至12月18日辦理，總統府發言人張惇涵今晚表示，總統府尊重中選會作為獨立機關，獨立行使職權所做出之決議。

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