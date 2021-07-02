公投延期 反核團體：尊重防疫優先

全國廢核行動平台指出，過期的疫苗不能打，過期的核電也不能用。圖為台電核四廠。（資料照，台電提供）

2021/07/02 18:37

〔記者羅綺／台北報導〕國內疫情依舊延燒，中選會今天拍板，原訂於8月28日舉行的「珍愛藻礁」、「反萊豬」、「公投綁大選」和「重啟核四」4項公投案，延至12月18日投票。對此，全國廢核行動平台說，疫情嚴峻，全民抗疫不能鬆懈，尊重防疫優先、延期公投。

核四公投的反方辦事處全國廢核行動平台指出，從2018年的公投經驗中得知，要有正確資訊的社會討論，公投才有意義；今年公投應更著重於公共政策的討論，不應淪於政治惡鬥，也不該再次落入過半民眾不知道核電只佔全國10％左右的發電量，卻通過支持核電公投的結果。

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全國廢核行動平台期待在公投延期後增加的3個多月期間，能脫離謾罵與人身攻擊的討論氣氛，釐清核四過往興建弊案與過失問題，以及核四從未完工、甚至興建在斷層上的事實；同時讓社會知道，核四至少還要10年時間，並追加800億經費以上才能發電。

全國廢核行動平台強調，核災的輻射危害，雖看不見、摸不著，但卻如同病毒一般，是實實在在的威脅，如果要避免核災人禍，最好的選擇就是不用核電。

「沒通過檢驗的疫苗不能打 沒蓋完、沒通過安檢的核四也不能用」

全國廢核行動平台以疫情為例指出，大家都知道，「過期的疫苗不能打，過期的核電也不能用，而沒通過檢驗的疫苗不能打，沒蓋完、沒通過安檢的核四自然也不能用」。

全國廢核行動平台盼在接下來的期間，能讓真相呈現，讓有益於國家發展的公共討論可以正向發生。

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