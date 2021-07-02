時力肯定中選會延期公投 籲速修法推動不在籍投票

時代力量肯定中選會延期公投，呼籲速修公投法推動不在籍投票。（翻攝自時代力量臉書）

2021/07/02 18:23

〔記者吳書緯／台北報導〕因應武漢肺炎疫情影響，中選會今宣布原訂8月28日舉行的4項公民投票，改於12月18日投票；對此，時代力量表示肯定，但呼籲行政院速將不在籍投票修法相關修正草案送至立法院審議，也要求中選會應將電子投票系統建置到位，不要一再拖延。

時代力量表示，對於中選會徵詢、參照指揮中心對於疫情發展與防疫警戒規範相關專業建議，正視台灣目前的疫情現況，及時做出公投延緩辦理的慎重決定，給予肯定。

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時代力量表示，疫情危機尚未解除，且公民投票也未能獲得充分討論，主張延緩辦理公投。一方面保障公民表達民意的權利，同時也保障國民的安全及健康，讓國人能在安全、安心的環境下討論公眾議題與投票。

然而，時代力量指出，雖然「公投法」第24條準用「選罷法」相關規定，讓中選會可以改定投開票日期或場所的規定，進而做出公投延期的決定，但「公投法」第23條嚴格綁定公投確切投票日的規範仍需要儘速修法，希望執政黨能勇於面對自己2019年主導修法第23條，所造成投票日過於僵化的問題，朝野共同修法，徹底解決公投日期僵硬無調整空間的問題。

另外，時代力量指出，此次疫情除了凸顯出「公投法」第23條的公投日期過於僵化，無法因應重大緊急事件的問題，而「公投法」第25條明定公投可採不在籍投票，但實施方法仍完成法律上的授權與施行細則。

針對電子投票系統的部分，時代力量表示，去年中選會主委李進勇曾說，選務電子化是重要方向，第一步是公投的電子連署。立法院多次要求中選會規劃電子投票，中選會在2018年建置完系統後，便無實質進度。

時代力量指出，中選會去年5月就已將不在籍投票相關修正草案送至行政院，時代力量要求行政院盡速將草案送交至立法院審議，讓朝野各黨盡速修法，同時也要求中選會應將電子投票系統建置到位，不要一再拖延。

最後，時代力量提醒，雖然公投延至12月18日，但台灣目前仍面臨疫苗數量不足、疫苗施打率過低，多數國人未能在短時間內受到疫苗保護的問題，在此情況下，中選會與指揮中心仍要應及早規範選務、投票，以及防疫指引等完整公投配套措施，以確保疫情不會因為舉辦公投而出現疫情傳播的風險。

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