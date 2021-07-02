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    NCC專委踢翻瓦斯爐釀八通關大火 蔡壁如促：假扣押防脫產

    NCC專門喬建中等5名登山客疑用火不慎造成八通關古道大火，。立法院民眾黨團幹事長蔡壁如、副總召高虹安今開線上記者會，要求政府儘速執行假扣押。（民眾黨團提供）

    NCC專門喬建中等5名登山客疑用火不慎造成八通關古道大火，。立法院民眾黨團幹事長蔡壁如、副總召高虹安今開線上記者會，要求政府儘速執行假扣押。（民眾黨團提供）

    2021/07/02 13:13

    〔記者陳昀／台北報導〕中央山脈八通關古道杜鵑營地5月發生延燒12天的森林大火，延燒面積超過70公頃，對自然生態、景觀造成巨大損害，有形、無形成本恐破億元，起因疑為國家通訊傳播會（NCC）專門喬建中等5名登山客用火不慎。立法院民眾黨團幹事長蔡壁如、副總召高虹安今開線上記者會，要求政府儘速執行假扣押，以防官員脫產卸責，並加強登山、用火教育。

    蔡壁如指出，這次大火的起火點位於八通關古道附近的生態保護區，東西南側都是特別景觀區，這場史上最大災難，政府應確保求償，不該由人民承擔，並質疑，農委會主委陳吉仲曾說絕不輕縱肇事者，但地檢署及各行政機關至今仍未對肇事者提出假扣押申請，呼籲政府儘速行動，防止官員脫產企圖卸責。

    蔡壁如表示，玉山國家公園只允許公路旁5個路段可簡易炊煮，其他一律禁止野炊、燃火，但進入深山的登山路程往往長達好幾天，幾乎難以避免「用火」炊食，人人違法的法律，，政府也裝作不知道就不必執法，呼籲政府要有完整配套，並盤整山林教育。

    高虹安表示，2019年行政院的「向山致敬」計畫不只鬆綁全台81處林道，也簡化繁瑣的登山申請流程，去年共29萬5731人進入國家公園生態保護區，比前年增加32.1%，但發生186件山域事故，也比前年增加61.74%，顯示民眾普遍山域教育知識、經驗等都嚴重不足，不只造成人員傷亡，也要投入救難的行政資源，因此她主張，山林教育普及應納入國民體育法，避免憾事。

    山林教育與青少年教育工作者鄭廷斌說，森林用火即使禁止也無法監督，因此不如宣導如何安全使用、妥善管理，他提到，資深山友也會因意外引火燃燒，其實反映近30年來的台灣山林教育有待檢討，政府除了強調山林的旅遊產值，更該重視登山教育，，在山林是要體驗、要學習，而不是只有消費玩樂、放縱心情。

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