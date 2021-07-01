台海軍情》資通電軍增2將官編制 6000人規模反制中國網軍威脅

資通電軍指揮部4年前正式成軍，由蔡英文總統親自揭牌。（資料照，軍聞社提供 ）

2021/07/01 10:31

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部在2017年7月成立資通電軍指揮部，今天剛好滿4週年，軍方官員今天指出，國防部日前核定，在現有的2個將官編制之外，再增加2個將官編制，合計達到4位，未來會視任務需要丶逐步增加資通電軍的將官員額；他並表示，面對中國網軍持續對台侵擾丶攻擊，資通電軍內部也不斷進行紅藍軍網路對抗演練，可以有效反制中國網軍威脅。

國防部29日舉行「中華民國110年下半年國防部將官晉任布達暨授階典禮」，由部長邱國正主持，代表蔡英文總統為國防部晉任中、少將人員授階。在26位新科中少將當中，就有2位是資通電軍指揮部的將官，包括網路戰聯隊聯隊長毛建秋、資通電軍指揮部參謀長王岳洋在內，這兩個職務原本的編階都為上校，如今獲核定提升為少將編制，顯示三軍統帥及國防部都十分重視資通電軍指揮部的任務重要性。

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資通電軍指揮部原本隸屬參謀本部，日前經立院三讀通過修正「國防部組織法部分條文修正案」，將資通電軍指揮部改隸為國防部直屬軍事機構。目前的編制規模已達6000人，直逼憲兵丶後備指揮部。4年前成軍之時，只有獲配2個將官員額，也就是只有指揮官（中將）丶副指揮官（少將）這2席，這次增加了參謀長丶網路戰聯隊長2個少將編制之後，資通電軍指揮部的將官編制就達到4席（1中將丶3少將）。

相關人士說，資通電軍指揮部除了指揮部本部之外，下設有網路戰聯隊丶資訊通信聯隊及電子作戰中心等部隊，這次在指揮部的幕僚長（參謀長）丶網路戰聯隊長獲核定提升為少將之後，指揮部政戰主管及資通聯隊長丶電戰中心主任這3個職務，未來獲核定提升為少將編階的可能性也很高，屆時將有7席將官編制（1中將丶6少將），達到軍團等級位階。

國防院學者曾建議，台灣應發展網路後備戰士，因應中國網路威脅。（資料照，路透）

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