我駐印尼人員傳確診 外交部證實：目前為輕症且狀況穩定

印尼疫情嚴峻，我駐印尼泗水辦事處有1名人員確診。圖為印尼民眾接受施打武肺疫苗的畫面。（美聯社）

2021/06/30 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕印尼武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近期又轉趨嚴峻，外交部30日證實，我駐印尼第二大城泗水的辦事處有1名人員確診，該人員目前為輕症，狀況穩定。

外交部今天發聲明指出，我國駐泗水辦事處有1名人員因身體不適主動就醫並接受PCR檢測，本月28日確認染疫。目前該名駐外人員為輕症，正居家隔離治療中，狀況穩定。

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外交部表示，該例為去年12月以來首例人員確診後的第2起病例。我在泗水駐處也立即於29日展開防疫標準作業程序，進行全面消毒作業，同時匡列曾與確診者密切接觸的人員，進一步採檢及隔離觀察。

此外，駐處也持續採行「分區上班及分組居家辦公」措施，領事服務擬於7月6日起至7月12日暫停一週，籲請在印尼的國人如需申辦緊急案件可撥打預約專線（預約電話：03199014600分機820或830），以便獲得相關資訊與協助。

外交部最後再次提醒各駐外館處加強防疫，落實各項預防措施，同時也要掌握當地疫情發展，採取必要的防護措施，以確保同仁和眷屬的健康安全。

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