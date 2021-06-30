為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    我駐印尼人員傳確診 外交部證實：目前為輕症且狀況穩定

    印尼疫情嚴峻，我駐印尼泗水辦事處有1名人員確診。圖為印尼民眾接受施打武肺疫苗的畫面。（美聯社）

    印尼疫情嚴峻，我駐印尼泗水辦事處有1名人員確診。圖為印尼民眾接受施打武肺疫苗的畫面。（美聯社）

    2021/06/30 22:47

    〔即時新聞／綜合報導〕印尼武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近期又轉趨嚴峻，外交部30日證實，我駐印尼第二大城泗水的辦事處有1名人員確診，該人員目前為輕症，狀況穩定。

    外交部今天發聲明指出，我國駐泗水辦事處有1名人員因身體不適主動就醫並接受PCR檢測，本月28日確認染疫。目前該名駐外人員為輕症，正居家隔離治療中，狀況穩定。

    外交部表示，該例為去年12月以來首例人員確診後的第2起病例。我在泗水駐處也立即於29日展開防疫標準作業程序，進行全面消毒作業，同時匡列曾與確診者密切接觸的人員，進一步採檢及隔離觀察。

    此外，駐處也持續採行「分區上班及分組居家辦公」措施，領事服務擬於7月6日起至7月12日暫停一週，籲請在印尼的國人如需申辦緊急案件可撥打預約專線（預約電話：03199014600分機820或830），以便獲得相關資訊與協助。

    外交部最後再次提醒各駐外館處加強防疫，落實各項預防措施，同時也要掌握當地疫情發展，採取必要的防護措施，以確保同仁和眷屬的健康安全。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    印尼醫院幾乎癱瘓 醫師會呼籲封城兩週
    2021/06/29 21:07

    印尼醫院幾乎癱瘓 醫師會呼籲封城兩週
    Delta病毒狂虐印尼！ 紅十字會：疫情瀕臨「災難」邊緣
    2021/06/29 17:50

    Delta病毒狂虐印尼！ 紅十字會：疫情瀕臨「災難」邊緣

    網石《MARVEL未來革命》事前預約全球開跑
    印尼6月已30名醫師染疫亡 至少10人完整接種中國科興疫苗
    2021/06/28 18:45

    印尼6月已30名醫師染疫亡 至少10人完整接種中國科興疫苗
    武漢肺炎》印尼代表處再增2人確診 暫停領務服務
    2021/06/07 21:41

    武漢肺炎》印尼代表處再增2人確診 暫停領務服務

    股債齊進穩定收益
    政治今日熱門
    中國假訊息衝擊台灣團結 金融時報曝「關鍵傳播模式」
    2021/06/30 05:46

    中國假訊息衝擊台灣團結 金融時報曝「關鍵傳播模式」

    新聞360》台美重啟TIFA貿易會談 揭台灣優勢籌碼
    2021/06/30 11:00

    新聞360》台美重啟TIFA貿易會談 揭台灣優勢籌碼 影片

    中國人邀合作要脅「搬運」影片！YouTuber霸氣回：完全沒興趣
    2021/06/30 00:13

    中國人邀合作要脅「搬運」影片！YouTuber霸氣回：完全沒興趣

    林佳龍與林右昌低調挺芒果農 枋寮鄉長讚：超暖
    2021/06/29 23:55

    林佳龍與林右昌低調挺芒果農 枋寮鄉長讚：超暖

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播