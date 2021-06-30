為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中共黨慶前夕 港人盼台灣成為民主自由先鋒

    英國港僑協會創辦人鄭文傑指出，中國對香港所承諾的「五十年不變」，已完全失效，無可否認地香港成為一個沒有言論自由的區域，並成為一個警察國家的極權統治。（翻攝自線上記者會直播畫面）

    英國港僑協會創辦人鄭文傑指出，中國對香港所承諾的「五十年不變」，已完全失效，無可否認地香港成為一個沒有言論自由的區域，並成為一個警察國家的極權統治。（翻攝自線上記者會直播畫面）

    2021/06/30 20:06

    〔記者吳書緯／台北報導〕明天是中共黨慶，也是香港主權移交回中國24週年，面對香港政治及人權狀況急遽惡化，時代力量今召開線上國際記者會，並邀請港人代表參與；香港思源代表林立禮指出，希望台灣成為國際舞台上言論自由的先鋒，並成為全球對抗威權的民主夥伴。

    時代力量今舉行「中共建黨百年之恥：香港失去的自由」線上國際記者會，並邀請英國港僑協會創辦人、前英國駐香港總領事館貿易及投資主任鄭文傑（Simon Cheng）、攬炒團隊發起人劉祖廸（Finn Lau）與香港思源代表林立禮（Bass Lam）連線參與。

    林立禮指出，從2019年開始，許多在英國的香港學生在倡議香港議題時，遭到中國當局或是有關人士的恐嚇、威脅甚至逮捕，而英國的大學也無力保護香港學生的基本人權，而英國各大學與中國大使館之間有著既得利益，這件事也顯示中國統戰對於英國的影響力，龐大的中國網絡造成英國言論自由的疑慮，此事也對民主國家帶來訊息，不能低估中共滲透的能力。

    因此，林立禮表示，香港的自由已經被中共竊取，港人必須努力確保全世界各地的自由不會被中共奪走，而學生是政治運動的重要倡議者，因此倡議必須保護在台灣就讀的香港學生，並針對被中共迫害的香港學生提供庇護，希望台灣成為國際舞台上言論自由的先鋒，並成為全球對抗威權的民主夥伴。

    劉祖廸提到，他不認為香港末日已經到來，香港人的「Be water」精神終究能對抗港版國安法，雖然國安法已經讓香港失去許多，包含新聞自由，台灣應該優先處理疫情以及對抗中國軍事威脅及滲透。

    劉祖廸說，他一再鼓吹民主陣線應該建立D10+1機制，D10由G7擴大而成，包括10個民主國家，而台灣就是「+1」，而台灣也應該參與國際事務，並透露也正倡議台灣應加入聯合國事務；劉也指出，台灣越強大，香港越安全，香港人會跟台灣站在一起。

    鄭文傑表示，今天也是港版國安法施行一週年，中共透過此法持續打壓香港的新聞、言論自由，並大肆逮捕、起訴媒體從業人員與年輕人，中國對香港所承諾的「五十年不變」，已完全失效，無可否認地香港成為一個沒有言論自由的區域，並成為一個警察國家的極權統治。

    鄭文傑說，他和英國的夥伴成立「英國港僑協會」，為在英港人提供相互支持平台、協助港人融入英國社會，也希望英國政府及台灣政府都能讓相關援港機制更加順暢，以幫助更多想要離開香港的朋友。

    時代力量黨主席陳椒華表示，台灣應為香港朋友提供更適切的援助管道，然而目前「港澳條例」第18條條文不夠明確，因此必須透過修法讓援港機制明確化，才能在援助香港的行動中扮演更積極主動的角色，而時代力量將持續與國際夥伴合作，包括爭取參與「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC），與全球民主陣線的國會議員共同努力為香港發聲。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    港國安法上路1年起訴64人 7成5被告遭拒保、6人被關逾200天
    2021/06/30 11:30

    港國安法上路1年起訴64人 7成5被告遭拒保、6人被關逾200天
    月初紀念六四被捕 港支聯會副主席鄒幸彤疑遭當局跟監
    2021/06/30 10:53

    月初紀念六四被捕 港支聯會副主席鄒幸彤疑遭當局跟監

    網石《MARVEL未來革命》事前預約全球開跑
    港版國安法一週年 國際特赦組織：人權緊急狀況
    2021/06/30 10:21

    港版國安法一週年 國際特赦組織：人權緊急狀況

    股債齊進穩定收益
    政治今日熱門
    嚴防Delta！拜託千萬戰戰兢兢 蔡英文：一定要讓確診持續下降
    2021/06/29 21:26

    嚴防Delta！拜託千萬戰戰兢兢 蔡英文：一定要讓確診持續下降

    中國假訊息衝擊台灣團結 金融時報曝「關鍵傳播模式」
    2021/06/30 05:46

    中國假訊息衝擊台灣團結 金融時報曝「關鍵傳播模式」

    原廠製造vs 原廠授權？他轟洪孟楷分不清楚：沒出過社會？
    2021/06/29 23:15

    原廠製造vs 原廠授權？他轟洪孟楷分不清楚：沒出過社會？

    柯文哲搶先「解封夜市」 汪浩批：他是瘋了，還是喪心病狂！
    2021/06/29 23:01

    柯文哲搶先「解封夜市」 汪浩批：他是瘋了，還是喪心病狂！

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播