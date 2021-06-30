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    惡言惡語比病毒還洶湧 史英寫「給阿中的信」悲嘆台灣處境

    衛福部長陳時中。（資料照）

    衛福部長陳時中。（資料照）

    2021/06/30 13:18

    〔即時新聞／綜合報導〕在這波武漢肺炎疫情中，台灣去年是防疫資優生，今年卻陷入嚴峻境地，指揮官衛福部長陳時中也因此遭部分人士批評，對此人本教育基金會董事長史英撰文「給阿中的信」，談及與陳時中的一面之緣，以及對陳時中和台灣的不捨。

    人本教育基金會董事長史英24日發表「給阿中的信」，文中提到他曾去陳時中的診所看過牙，在他印象中的陳時中不多話，「一有空就進去聽古典音樂」，直到疫情來襲，陳時中開始出現在電視上，他「堅持該堅持的，抵擋該抵擋的」，行事作風讓史英大讚天佑台灣，甚至還拿陳時中當標竿，不時對同事們囉嗦，就怕跟不上國家進步的腳步。

    史英感嘆，本來台灣的防疫狀況良好，但突然出現所謂的「破口」，更恐怖的是惡言惡語比病毒還洶湧，「一夕之間，你要為所有的不幸負責，好像之前那個陳時中是另一個人！」史英不捨地說，沒人能替陳說話，無論說什麼都要被扣上無視人民苦難的帽子。

    史英認為，陳時中不過是實話實說「以免郭台銘被騙或白做工」，卻被加諸罪名，還有中研院士懷疑政治干預國產疫苗審查，以總統「預計」要打國產疫苗為由辭職，這讓史英不滿地說，「這位院士根本是不及格的，最多只能當個『願事』（以自己的心願為實事）」。

    史英在文中反思自己，為何會為了陳時中如此義憤填膺，他也得出了答案，「我是把整個台灣的委屈投射到你的身上了」，我們一個小小的島國，即使全世界都失手，我們也不向中國屈服，但這些年來，卻無人替台灣主持公道。

    他難過地說，現在台灣的表現，終於爭取到一點點同情，卻還要被說成乞丐，救命的疫苗，還要授權大老闆才能買，卻還要被說成無能，這委屈的處境，讓史英文末忍不住大呼「不公道」、「沒天理」。

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