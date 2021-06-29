疫苗接種速度變慢 陳時中：不良事件引發民眾猶疑

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，疫苗接種速度的快慢與不良事件變多、引發民眾猶疑有關。（中央流行疫情指揮中心提供）

2021/06/29 16:51

〔記者林惠琴／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗接種高點單日可達到14、15萬劑，但昨天單日接種不到3萬人次，外界質疑速度太慢，是否加速開打？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，疫苗接種速度的快慢與不良事件變多、引發民眾猶疑有關，會盡量跟國民說明，也提到隨著年輕族群陸續來打、不良事件減少，接種量可能會變高。

陳時中提到，影響疫苗接種的快慢，主要是從一開始只要有不良事件發生，就會進入猶疑期，近期因為從最高年齡層開始接種，死亡背景值較高，媒體也有一些報導，都會引發社會的擔憂，並引發猶疑，進而導致接種量起起伏伏，但隨著比較年輕的族群來打，發生不良事件變低，可能數目也會變高。

請繼續往下閱讀...

陳時中強調，有任何事件的發生，都會產生猶疑，猶疑的解釋或認知、時間多少，都很難控制，會盡量跟國民說明，打疫苗對自己與國人都是比較好的一件事情。

不過，在緩打潮出現的同時，外界也關心美國提供250萬劑莫德納疫苗預計7月1日開打，恐怕屆時會引發爆打潮。陳時中指出，有無爆打朝很難估計，與流感疫苗的經驗差非常多，流感疫苗以前65歲以上是目標打52.5％，但COVID-19現在開放高齡75歲以上接種，前一段時間讓大家比較猶疑，預估150萬人，已打第1劑僅有52萬人，有各種不同的變化。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法