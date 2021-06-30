台疫苗途徑遭截斷 民進黨團批KMT：以疫謀亂配合中國以疫逼統

民進黨立委鄭運鵬批評國民黨在台灣「以疫謀亂」，配合中國「以疫逼統」。（記者簡惠茹翻攝）

2021/06/30 12:11

〔記者簡惠茹／台北報導〕美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）昨天表示，美國有留意到台灣取得疫苗的途徑被截斷。立法院民進黨團今天直指國民黨在台灣「以疫謀亂」，配合中國「以疫逼統」，國民黨把未經證實的事件拿來打擊國人接種信心，壓低台灣接種率，呼籲朝野一致，為了國人健康和疫情控制，一起鼓勵國人接種疫苗。

立法院民進黨團今天舉行線上記者會，民進黨立委鄭運鵬在會中表示，美國白宮已經有注意到中國以各種方式截斷台灣取得其他國家疫苗的動作，這也可以解釋為什麼美國日本很短時間很有效率以大量疫苗支援台灣，是要阻止中國對台灣的「以疫逼統」，也阻止台灣在野黨造成的疫苗危機。

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鄭運鵬指出，國民黨在台灣「以疫謀亂」，配合中國的「以疫逼統」，所以我們看到短期時間內，美國和日本用最短時間支援台灣疫苗，就是因為他們認知到中國的政治目的，很遺憾看到國民黨趁這波疫情以疫作亂，國民黨主席江啟臣用政治攻防角度看疫情發展和疫苗取得，造成台灣防疫障礙。

鄭運鵬說，台灣可以在短時間可以取得接近400萬劑國際支援疫苗，包含莫德納和AZ，這絕對是蔡英文總統整體施政團隊危機處理能力的展現，對於取得國際友邦的協助非常不容易，疫苗之亂可以看到內外夾擊讓國際擔心台灣國內狀況，希望台灣在野黨尤其中國國民黨，要認清台灣取得疫苗的困難，一起協助台灣取得疫苗、國產疫苗進程和國人施打意願，和國人站在一起，站在國家利益上拒絕中國壓迫協助台灣度過疫情。

鄭運鵬指出，國民黨從AZ疫苗施打開始就不斷誇大非科學性數據，說疫苗副作用很大，對於台灣接種率和疫情控制上有什麼幫助？國民黨不是法醫也不是檢察官，各種公衛學者、醫師和指揮中心一再說明，施打疫苗後造成的意外事件，包含死亡和副作用都有統計，發生不幸意外的死亡案件數也會通報給法醫和檢察官相驗，目前解剖數字還沒有確定跟施打ＡＺ疫苗有關。

鄭運鵬表示，台灣取得的AZ和莫德納疫苗，和美國、歐盟的品質一模一樣，衛福部都有做精確科學完整的檢驗，副作用上造成的意外事件都有科學統計，跟國際標準一樣，國民黨把未經證實的不幸事件拿來打擊國人接種信心，壓低台灣接種率，不知道國民黨居心何在，呼籲朝野一致，為了國人健康和疫情控制，一起鼓勵國人接種疫苗。

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立法院民進黨團今天舉行線上記者會。（記者簡惠茹翻攝）

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