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    EUI研究報告：抗疫兼顧人權 台灣獲評第一

    歐洲大學學院（European University Institute，EUI）研究報告指出，在應對疫情與兼顧人權方面，調查的17國當中，台灣所獲評比最高。（圖擷取自EUI推特）

    歐洲大學學院（European University Institute，EUI）研究報告指出，在應對疫情與兼顧人權方面，調查的17國當中，台灣所獲評比最高。（圖擷取自EUI推特）

    2021/06/29 16:34

    〔記者呂伊萱／台北報導〕歐洲大學學院（European University Institute，EUI）國際法與人權兼任教授謝寧（Martin Scheinin）調查17國在2020下半年應對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情措施是否顧及人權。結果指出，在應對疫情與兼顧人權方面，調查的17國當中，台灣所獲評比最高、位居首位，芬蘭第二，法國最差。

    馬丁‧謝寧是英國牛津大學教授，並在歐洲大學學院（EUI）擔任國際法與人權兼任教授。謝寧執行EUI的公衛韌性與人權實踐研究計畫，近期發表一份先期研究報告。該報告評估台灣、芬蘭、葡萄牙、丹麥、義大利、智利、孟加拉、巴西、英國、法國、香港、印尼、日本、北馬其頓、菲律賓、土耳其、烏克蘭等17國，在去年下半年應對疫情的措施中，是否顧及人權。（報告原文請見網址

    研究透過對2020年下半年的4大指標做評比，分別是經社文權利、公民與政治權利、平等與非歧視和法治。台灣在經社文權利與平等與非歧視兩項獲得最高分，葡萄牙則在公民與政治權利與法治列第一，芬蘭在4項領域均得第二。

    研究結果顯示，總分100分中，台灣獲得85.3分名列第一，芬蘭獲79.8分居第二，法國獲16.8分敬陪末座。

    研究的17國當中，僅有6國評比獲列及格，分別是台灣、芬蘭、葡萄牙、丹麥、義大利和智利。孟加拉、巴西、英國、法國、香港、印尼、日本、北馬其頓、菲律賓、土耳其、烏克蘭則不及格。

    報告指出，台灣獲評第一，香港和日本分別排在第7和第8位，雖有不及格的評比，成績仍略高於平均。這些發現駁斥了「亞洲國家會以高昂的人權代價來對抗流行病疫情、西方國家因為尊重人權而無法避免大量死亡」這種論述，且芬蘭和丹麥作為人權實踐排名最高的西方國家，死亡率仍是歐洲最低的。

    相關網址請見︰

    EUI推文

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    歐洲大學學院（European University Institute，EUI）研究報告指出，在應對疫情與兼顧人權方面，調查的17國當中，台灣所獲評比最高。（圖擷取自報告原文）

    歐洲大學學院（European University Institute，EUI）研究報告指出，在應對疫情與兼顧人權方面，調查的17國當中，台灣所獲評比最高。（圖擷取自報告原文）

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