EUI研究報告：抗疫兼顧人權 台灣獲評第一

請繼續往下閱讀...

研究透過對2020年下半年的4大指標做評比，分別是經社文權利、公民與政治權利、平等與非歧視和法治。台灣在經社文權利與平等與非歧視兩項獲得最高分，葡萄牙則在公民與政治權利與法治列第一，芬蘭在4項領域均得第二。

研究結果顯示，總分100分中，台灣獲得85.3分名列第一，芬蘭獲79.8分居第二，法國獲16.8分敬陪末座。

研究的17國當中，僅有6國評比獲列及格，分別是台灣、芬蘭、葡萄牙、丹麥、義大利和智利。孟加拉、巴西、英國、法國、香港、印尼、日本、北馬其頓、菲律賓、土耳其、烏克蘭則不及格。

報告指出，台灣獲評第一，香港和日本分別排在第7和第8位，雖有不及格的評比，成績仍略高於平均。這些發現駁斥了「亞洲國家會以高昂的人權代價來對抗流行病疫情、西方國家因為尊重人權而無法避免大量死亡」這種論述，且芬蘭和丹麥作為人權實踐排名最高的西方國家，死亡率仍是歐洲最低的。

相關網址請見︰

EUI推文

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

歐洲大學學院（European University Institute，EUI）研究報告指出，在應對疫情與兼顧人權方面，調查的17國當中，台灣所獲評比最高。（圖擷取自報告原文）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法