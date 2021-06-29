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    龍山寺地下街明復業 命理攤位加裝隔板防疫

    龍山寺地下街。（資料照）

    龍山寺地下街。（資料照）

    2021/06/29 16:27

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市疫情持續，各大地下街等從5月15日就暫停營業，龍山寺地下街原本盼今復業，昨晚卻臨時接到市場處通知，今天下午還要會勘決定能否開業。龍山寺地下街自治會會長洪文和說，市府下午會勘後針對命理攤位、出入口防疫設備提出建議，地下街都會配合，預計明天上午11點就會重新營業。

    台北市長柯文哲昨表示，鄰近批發市場的南萬華地區仍屬熱區，若要解封採取申請制，需將管制計畫提交北市府，由市場處及衛生局再評估研議。龍山寺地下街原訂今天重新開幕，卻在昨晚約9點卻接到市府通知今天衛生局、市場處還要進行會勘，今天約就有10家攤商到場發現還要會勘，因此針對店鋪進行清潔。

    洪文和說，衛生局與市場處今天下午前往會勘，並針對防疫部分提出建議，由於命理攤位屬於人對人服務，衛生局建議命理老師與客人之間要裝設隔板，另外，原本地下街出入口個搭載一台消毒、體溫測量設備，衛生局也建議增加到2台。洪表示，北市府提出加強措施都會配合，由於餐飲區無法內用，會先將餐飲隔板拿來支援命理攤位，並立即針對出口加裝消毒、體溫測量設備。洪文和強調，今天會把所有準備做好，明天上午11點就會準時開業，未來還會發送酒精、漂白水給店家。

    洪文和說，地下街共有23家店鋪，由於部分店鋪會再切割，共有約40幾個店家，地下街還有20幾個命理老師，共有60多位營業人。洪說，過去有不少攤商反映已經1個多月沒有做生意，自治會的立場是鼓勵所有店家明天都開業，但店家仍可自主停業，他預估明天約有8成店家營業。

    洪文和也說，疫情期間每個人都落實防疫措施，不管有沒有打疫苗、住在哪裡，都要把防疫措施做好，才能有正常生活，不要認為在北農旁邊才須做好防疫，大家都把防疫做好，對台灣就有正向作用。

    台北市市場處副處長高群荐表示，過去龍山寺地下街就有表達有復業意願，由於最初疫情熱區就在萬華，地下街又是密閉空間、從三級警戒以來開始就沒有營業，為確保防疫措施才進行會勘，主要是檢視防疫做的完不完整。高強調，疫情期間鼓勵自主停業，若店家營業也要符合防疫標準，市場處已要求地下街復業後每週做好加強清消。

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