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神秘力量介入？矢板明夫：挺在野、不批中 聲量遠大於挺台批中

矢板明夫分享網路聲量數據，指觀察聲量排名可發現，「支持在野黨的」、「從來不批評中國的」評論員們的聲量總和，要遠遠大於那些「支持台灣本土價值的」、「批評中國的」評論員，且比例大約是100比30左右。（圖擷自臉書）

矢板明夫分享網路聲量數據，指觀察聲量排名可發現，「支持在野黨的」、「從來不批評中國的」評論員們的聲量總和，要遠遠大於那些「支持台灣本土價值的」、「批評中國的」評論員，且比例大約是100比30左右。（圖擷自臉書）

2024/09/21 09:17

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本資深媒體人矢板明夫分享網路聲量數據，指觀察聲量排名可發現，「支持在野黨的」、「從來不批評中國的」評論員們的聲量總和，要遠遠大於那些「支持台灣本土價值的」、「批評中國的」評論員，且比例大約是100比30左右，對此他表示「媒體的主要話語權，明明是掌握在那些在野黨支持者手裡」、「為什麼會出現這種情況呢？是不是被什麼神秘的力量介入了？」

矢板明夫在臉書發文指出，TPOC台灣議題研究中心蒐集了各大媒體平台的數據、分析了近100名無黨公職身份的時事評論員，以最近3個月的網路聲量表現來說，前10名榜單的「名嘴聲量王」中，前立委郭正亮奪冠，前立委蔡正元排名第二，第3名是時事評論員黃暐瀚，第4名是同樣出身自新聞圈的黃揚明，第5名則是「美麗島電子報」董事長吳子嘉。

至於第六名以後分別是批評柯文哲的急先鋒吳靜怡、前立委陳柏惟、時事評論員鍾年晃、日本資深媒體人矢板明夫、和當年的挺韓名嘴謝寒冰。

矢板明夫指出，對於「名嘴」這個稱號，他其實覺得有些哭笑不得。因為到4年前為止，他還是一個靠拿筆寫文章為生的記者。不料來台灣之後，開始上了一些政論節目，竟然獲得了這樣一個不知道是褒義還是貶意的稱呼。對於最近在一些公共場合，已有好幾次被人直接稱呼為「名嘴」，他也坦言「心裡總有一種怪怪的感覺」。

矢板明夫表示，觀察這一次聲量排名可以看到，那些「支持在野黨的」、「從來不批評中國的」評論員們的聲量總和，要遠遠大於那些「支持台灣本土價值的」、「批評中國的」評論員。比例大概是100比30左右。

矢板明夫認為，由此可以證明，經常有一些在野黨支持者主張說「民進黨控制媒體」、「打壓批評政府的言論」等等，根本是莫須有的指控。媒體的主要話語權，明明是掌握在那些在野黨支持者手裡。

矢板明夫提到，他認為在媒體上的聲量，和台灣社會的主流意見，存在明顯的偏差。也就是少數派的聲音被擴大了，而多數派的聲音被縮小了。對此他也提問「為什麼會出現這種情況呢？是不是被什麼神秘的力量介入了？大家怎麼看？」

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