查3+11要約詢陳時中？ 立院民進黨團批監院人士放話應調查

立法院民進黨團今天舉行線上記者會。（記者簡惠茹翻攝）

2021/06/29 11:59

〔記者簡惠茹／台北報導〕針對媒體報導，有監院人士指出，調查3＋11決策過程勢必要約詢衛福部長陳時中，立法院民進黨團今天對此表示，這些報導顯然是有人刻意放話給媒體操作，監察院有義務調查監院知情人士是誰，對監察院的行政調查我們尊重，監察院也要謹守調查不公開。

立法院民進黨團今天上午舉行線上記者會，會中媒體詢問，有報導指出，監院人士表示，調查3＋11決策過程勢必要約詢衛福部長陳時中，民進黨團的看法如何？

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民進黨立委鄭運鵬表示，疫情期間，大家在控制疫情的時候最不需要的就是刷存在感，監察院是一個特殊行政機關，對行政部門有事後調查權，現在刷存在感不知道目的在哪裡，檢察官偵查不公開，對監察院的行政調查我們尊重，也希望調查不公開，這是監察院要謹守的分寸。

鄭運鵬指出，這些報導顯然是有人刻意放話給媒體操作，報導中有提到要約詢陳時中，目前的確有案子函詢但是沒有約詢，所以前幾天的報導顯然有誤，報導還有出現不具名監委、監院人士表示等等，呼籲監察院，監委要說話我們尊重，但是請具名，不然有什麼資格擔任監委，而監院人士本來就沒辦法代表監察院和監委，呼籲監察院調查哪些監院人士在放話，不是事實的話監察院要給國人一個說法。

鄭運鵬說，防疫期間不需要刷存在感，已經成案的調查案如何調查，行政部門和指揮中心都會完全尊重。

民進黨團書記長羅致政表示，光明正大是監委應該有的態度，昨天監察院正式的新聞稿就是正大光明的釐清，但是今天報導出現監院知情人士的說法，這就是偷雞摸狗的行為，這樣的行為顯然應該被譴責，監察院有責任義務調查監院知情人士是誰，監察院欠人民一個公道，欠人民一個說法。

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