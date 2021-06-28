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    國民黨高市黨部捐物資給華山 李哲華籲蔡政府爭疫苗要更積極

    國民黨高市黨部捐贈民生、防疫物資給華山基金會，期協助弱勢長輩挺過疫情。（記者王榮祥翻攝）

    國民黨高市黨部捐贈民生、防疫物資給華山基金會，期協助弱勢長輩挺過疫情。（記者王榮祥翻攝）

    2021/06/28 12:00

    〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨中央組發會兼高市黨部主委李哲華，今上午代表國民黨至華山基金會致贈民生物資及防疫口罩，他同時向蔡政府喊話、盼更積極爭取疫苗，讓國人不再身處疫情恐懼中。

    關懷弱勢長輩活動由國民黨高市黨部、高市民眾服務社主辦，立委吳怡玎服務處、高雄青工總會共同協辦，市黨部募集民生物資及防疫口罩捐贈給華山基金會，由基金會協助贈送失智、失能及獨居的弱勢長輩。

    李哲華表示，華山基金會長期以來致力關懷三失（失智、失能、失依）弱勢長輩，倚靠社會各界的愛心得以維持，但疫情已持續一段時間且影響持續擴大，間接造成募捐狀況不理想，特別是弱勢長輩生活狀況不是太好。

    李哲華指出，台灣疫情無法紓緩，這兩天有Delta變種病毒入侵，人民渴求施打疫苗後能恢復原來生活方式，高雄岡山某餐廳老闆因為疫情拖垮生計，還下跪求疫苗的畫面讓人印象深刻。

    他強調，疫苗不僅能保護人民生命、健康安全，也是人民維繫生計的重要寄託，希望政府能看到人民心聲，儘快取得足夠、安全的國際認證疫苗。

    李哲華說，他也要代表國民黨主席江啟臣，感謝各界好友善舉與付出，並向華山基金會致意，感謝基金會一直以來照顧這麼多弱勢長輩，特別是疫情期間更加辛苦，國民黨會持續陪伴每位市民朋友風雨兼程、戰勝疫情！

    國民黨高市黨部主委李哲華（右二）、副主委曹桓榮（右一）與華山基金會社工討論弱勢長輩需求。（記者王榮祥翻攝）

    國民黨高市黨部主委李哲華（右二）、副主委曹桓榮（右一）與華山基金會社工討論弱勢長輩需求。（記者王榮祥翻攝）

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