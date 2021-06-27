傳有監委擬約詢陳時中查案 王定宇：事後諸葛不適當、恐影響防疫

民進黨立委王定宇。（王定宇辦公室提供）

2021/06/27 10:46

〔記者謝君臨／台北報導〕對於監察院查「3+11」決策過程、疫苗採購等4案，擬約詢中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，民進黨立委王定宇表示，尊重監委職權，但事後諸葛去判斷面對未知挑戰的防疫團隊，並不適當，且防疫還是現在進行式，調查可能會讓指揮中心面對未知而不敢做決定，恐影響現在的防疫工作。

國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情於5月中旬升溫，而在短短1個多月內，監察院就「3+11」決策過程、疫苗整備與採購、移工人權，以及萬華「阿公店」涉掛羊頭、賣狗肉等4案展開調查，據了解，查案監委擬在不影響指揮中心運作的前提下約詢陳時中，以釐清行政部門有無疏漏。

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對此，民進黨立委王定宇表示，據了解，目前監委就防疫事情至少有4個案件，包含疫苗採購，3+11還有其他案子，首先對監委職權表示尊重，因為監院本來對於行政單位就有調查、糾彈的權責，我們尊重監院的調查，但請體會2件事。

王說，第一，防疫是現在進行式，還有很多需要克服的挑戰；第二，疫情是突然發生，太多未知，面對這麼多的未知，從2020年開始，各國衛生單位都是邊防疫邊整隊，瞎子摸象，一點一點累積經驗，監委調查如果去掉這樣的背景，對於面對未知疫情危險，投入心力去克服的防疫人員、防疫體系，可能會不公平。

王認為，調查動作可能會影響現在正在防疫的作為，投鼠忌器，不敢太過積極，或者未知的狀況不敢做決策，如果發生這樣的情形，對於防疫是不利的。

民進黨立委許智傑則說，指揮中心真的很辛苦，國民黨一直抹黑民進黨反對調查「3+11」，事實上，立法院的朝野協商，民進黨和各黨派就已經同意成立「3+11」調查小組，現在監院也來調查，我們希望儘快釐清真相。

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