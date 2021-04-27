府稱謝長廷與原能會說法不違背 國民黨團怒批：睜眼說瞎話

立院國民黨團發聲明稿痛批總統蔡英文力挺謝長廷，代表背書謝做的所有事、說的所有話，有這種媚日賣台的總統、駐外代表，還需要敵人嗎？（資料照）

2021/04/27 18:04

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總統府：炒作召回謝長廷無意義

〔記者陳昀／台北報導〕日本政府擬2年後將福島核廢水稀釋排放入海，我駐日代表謝長廷指台灣核電廠也排含氚核廢水入海，立法院國民黨團要求謝長廷週四到立院備詢。總統府今天表示，謝長廷和原能會的說法沒有互相違背，在野黨做這些政治操作沒有意義，應回歸專業討論。國民黨團發聲明稿反擊睜眼說瞎話，痛批總統蔡英文力挺謝長廷，代表背書謝做的所有事、說的所有話，有這種媚日賣台的總統、駐外代表，還需要敵人嗎？

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國民黨團發聲明稿指出，日本預計將福島核電廠「核污氚水」排入北太平洋，引發周邊國家強烈抗議，蔡政府卻回應軟趴趴，謝長廷居然還跳出來抺黑自己國家核電廠排核污廢水、力挺日本，連原能會、經濟部、海委會都在國會公開澄清我國核電廠依國際標準排放非核污染廢水、強力切割謝長廷，總統府發言人居然可以睜眼說瞎話，稱謝長廷和原能會說法沒有相互違背，「請問蔡英文總統你有事嗎？」

國民黨團指控，蔡總統力挺「助日代表」謝長廷，對謝長廷做的事、說的話全部背書，包含支持他用臉書抺黑台電核電廠、支持他偷改臉書迴避法律責任、支持他不必回國接受國會監督、支持駐外代表惡意抹黑母國，也代表原能會等部會公開澄清都是屁，政府嘴巴說捍衛漁民漁權都是屁！

國民黨團痛批，蔡英文總統把「美日兩國領袖共同聲明52年來第一次提到台灣」，當成大內宣拿來大書特書，但美國之音中文版親自認證日本首相菅義偉在國會公開聲明「美日聲明提到台灣並不以軍事介入為前提」，蔡總統怎麼隻字不提？是外交部、國安單位没有回報？還是駐日代表漏接没看到？要不要徹查？中華民國有這樣「媚日賣台」的總統、駐外代表，還需要敵人嗎？

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