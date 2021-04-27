總統府：炒作召回謝長廷無意義

總統府發言人張惇涵。（記者陳志曲攝）

2021/04/27 17:06

〔記者楊淳卉／台北報導〕日本計畫2年後把福島核廢水稀釋排入大海，駐日代表謝長廷指台灣核電廠也排含氚核廢水入海，引發爭論。總統府發言人張惇涵今表示，任何國家核電廠的廢水排放，都必須依照國際原子能總署（IAEA）的國際標準和規定來辦理，不是依照藍綠或意識形態，部分在野黨最近不斷炒作召回謝長廷返國，做這些政治操作沒有意義，回歸專業討論才是正辦。

張惇涵表示，原能會在4月24日已經有說明，台灣核電廠的廢水排放，一切符合國際標準，也符合法規規範，謝長廷和原能會的說法沒有互相違背。

請繼續往下閱讀...

張惇涵指出，謝長廷跟原能會都已向日本政府表達關切，原能會也以書面正式表達反對，謝長廷與原能會的重點也都在於強調，核電廠排放廢水必須符合國際標準，這是專業問題，應該回歸專業討論，不須政治操作。

張惇涵說，由於這與311震災的福島核電廠有關，大家對於新增風險當然有所憂慮。不過，因為這是日本政府兩年之後的規劃，「所以，我們要求日方的相關處理措施，必須符合IAEA的國際標準，也必須將完整資訊與台灣共享。我們的的立場是，一定會幫漁民把關、幫國民健康把關、幫海洋環境把關」。

張惇涵指出，部分在野黨最近不斷炒作召回謝長廷返國，或者視訊備詢的議題，他認為，這是兩年之後的事，所以，在野黨挑現在這個時間點，做這些政治操作沒有意義，回歸專業討論才是正辦。

民進黨：國民黨擁核又操作核災廢水態度矛盾

針對國民黨文傳會主委王育敏今指總統蔡英文應處理謝長廷的政治責任，否則就是包庇縱容。民進黨發言人顏若芳回應，包括外交部、駐日代表處代表謝長廷、農委會等相關部門，一直都有透過管道向日方表達關切，主管機關原子能委員會也表達反對的立場，要求日本政府正視各界的多元意見。

顏若芳說，任何國家的核電廠排放廢水都必須符合國際標準，這是專業問題，就應該回歸專業討論，國民黨不須政治操作。她也質疑，國民黨一邊擁核，一邊又藉機操作核災廢水議題，態度明顯矛盾，人民也看得霧煞煞，請國民黨江啟臣主席先向人民說清楚，到底贊不贊成重啟核四？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法