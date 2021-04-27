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    點名馬英九立場反覆！核四封存7周年 蔡英文重申非核家園

    蔡英文總統（左二）今天下午在臉書發文，強調今天是核四封存7周年，點名前總統馬英九（右）當年決定封存核四，如今卻改變立場，變成支持重啟，對此表示遺憾。圖為蔡英文、馬英九等人25日出席台中捷運綠線通車典禮；中為台中市長盧秀燕，左一為行政院副院長沈榮津。（資料照，記者廖耀東攝）

    蔡英文總統（左二）今天下午在臉書發文，強調今天是核四封存7周年，點名前總統馬英九（右）當年決定封存核四，如今卻改變立場，變成支持重啟，對此表示遺憾。圖為蔡英文、馬英九等人25日出席台中捷運綠線通車典禮；中為台中市長盧秀燕，左一為行政院副院長沈榮津。（資料照，記者廖耀東攝）

    2021/04/27 18:17

    〔即時新聞／綜合報導〕今天（27日）是核四封存7周年，蔡英文總統透過臉書表示，7年前的今天，前總統馬英九在反核民意高漲下決定封存核四，如今卻改變立場，變成支持重啟，蔡英文對此表示遺憾，並表示這7年來她立場始終如一，便是讓台灣走向「非核家園」，更要務實推動能源轉型。

    蔡英文在臉書表示，7年前的前天，在反核民意高漲下，馬英九做出核四封存的決定，但遺憾的是7年後的現在，馬英九卻改變立場，變成支持核四，而當年同意封存核四的國民黨，有些人現在支持核四，有些人則不敢清楚表態。

    蔡英文表示，7年來她的立場始終如一，便是台灣要走向非核家園，更要務實的推動源轉型。她指出，從2016年開始便全力推動「展綠、增氣、減煤、非核」的能源轉型策略。除了太陽光電裝置容量增加5.6倍、第一個離岸風場開始商轉，低碳的燃氣發電增加，也會讓台灣更有餘裕可以減少燃煤。

    蔡英文：負責的執政者不會把難題留給下一代

    蔡英文也指出，核四當年東拼西湊的機組，在安全上有巨大的疑慮，不應該運轉。而且，核廢料的處理至今難以解決，台灣不應該運轉核四、製造更多核廢料。

    蔡英文說，自2016年，她接下電力高度緊張的局面，剛上任不久，就面對備轉容量率只有1.64%的挑戰。她說，這幾年來，執政團隊同仁從最低點開始努力提升，備轉容量率回升到超過10%，能夠支撐台灣經濟發展的需求。

    如今執政將滿5年，蔡英文表示，負責任的執政者，不會把難題留給下一代。台灣不能再走回頭路，重啟核四並不可行，8月的核四公投，政府會和民間夥伴站在同一陣線，積極說明，她也希望大家可以一啟攜手，為能源轉型的目標繼續努力。

    總統蔡英文在臉書表示，今天是核四封存7周年，她將堅持立場，讓台灣走向非核家園，務實推動能源轉型。（圖擷取自蔡英文臉書）

    總統蔡英文在臉書表示，今天是核四封存7周年，她將堅持立場，讓台灣走向非核家園，務實推動能源轉型。（圖擷取自蔡英文臉書）

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