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    柯若卸任前未公告區段徵收 北市府：社子島案恐重來

    台北市長柯文哲任內推動「生態社子島」開發案陷入僵局；台北市政府地政局長張治祥表示，若無法在市長卸任前完成公告區段徵收，下任市長也不見得會延續，全案「可能會開花」。（記者鄭名翔翻攝）

    台北市長柯文哲任內推動「生態社子島」開發案陷入僵局；台北市政府地政局長張治祥表示，若無法在市長卸任前完成公告區段徵收，下任市長也不見得會延續，全案「可能會開花」。（記者鄭名翔翻攝）

    2021/04/25 19:48

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲任內推動「生態社子島」開發案陷入僵局；台北市政府地政局長張治祥表示，若無法在市長卸任前完成公告區段徵收，下任市長也不見得會延續，全案「可能會開花」。北市議員們則批，柯上任先推翻前朝計畫，如今恐又無疾而終，呼籲市府應擬訂長遠方案，使市政延續，勿讓社子島問題再次「人去政息」。

    張志祥指出，社子島開發案環評相關溝通已告一段落，區段徵收範圍與抵價地比例則正由內政部審議中，台北市公民參與委員會也已針對自救會訴求徵收剔除九大聚落等參與討論，目前仍朝著明年底前爭取公告區段徵收的進度努力進行中。

    北市議會民政委員會聚焦延宕中的社子島開發案；張治祥坦言，若明年底未能達成公告區段徵收目標，全案可能會「開花」需重新來過，下任市長是否沿用現行的都市計畫也「很難說」，即便如期公告，整體開發期程至少10年以上。

    議員潘懷宗質疑，歷任市長處理社子島皆無疾而終，相關計畫總因新市長上任而重來，導致市政永遠無法延續，按此作法社子島案將永遠無解；議員秦慧珠、王浩則批，柯文哲一上任就推翻前市長郝龍斌的規劃，如今任期將至仍難有進展，最後恐再度「人去政息」。

    張治祥強調，柯市長上任後因應排水計畫才調整都市計畫內容，並非完全推翻前朝，目前市府仍非常努力推動，也希望各界能予以支持。

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